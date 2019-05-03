شكرا لقرائتكم خبر عن مش للتخسيس.. المشروبات الدايت تدفعك لتناول 200 سعر حرارى إضافى يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن المشروبات الغازية الدايت لن تحافظ على وزن الأطفال، لأنهم ينتهى بهم الأمر بتناول المزيد، وفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وعلى الرغم من أن المشروبات مصممة لتكون أكثر صحة عن طريق الاستغناء عن السكر، فإن الأطفال الذين يختارونها يتناولون السكر فى أشياء أخرى لتعويض الفرق.

ولتأكيد نتائج الدراسة، نظر الباحثون فى الوجبات الغذائية لأكثر من 7 آلاف طفل فى الولايات المتحدة، ووجدوا أن أولئك الذين شربوا المياه فقط يستهلكون سعرات حرارية أقل.

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وأوضح الباحثون أن المشروبات الغازية سواء كانت دايت أم لا، بها العديد من السعرات الحرارية للأطفال، بينما كانت المشروبات السكر الكاملة لها تأثير أسوأ، وكانت مشروبات الدايت لا تزال أسوأ بشكل ملحوظ من الماء.

وأولئك الذين يتناولون مشروبات الدايت يستهلكون نحو 200 سعر حرارى إضافى في وجباتهم الغذائية، وأكثر من السكر المضاف فى الأطعمة والمشروبات الأخرى.

وقال العلماء إن النتائج التى توصلوا إليها تشير إلى أن مشروبات الدايت ليست مفيدة فى محاولة إنقاص الوزن، وينبغى التوصية باستخدام المياه كأفضل خيار للأطفال والشباب.

وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن الأشخاص الذين يشربون المشروبات الخالية من السكر قد يشعرون بالجوع بعد ذلك، ما يؤدى بهم إلى تناول الطعام أو الشراب أكثر.