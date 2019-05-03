8 علاجات طبيعية لـ"حب الشباب".. أبرزها العسل وقشر البرتقال

كثيرون يبحثون عن كريمات ومواد كيميائية للتخلص من مشكلة حب الشباب التي تؤرقهم دون أن يعلموا أن سر البشرة المثالية ربما يوجد في خزانة المطبخ.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن مجموعة من خبراء التجميل ٨ مكونات من الطبيعة قادرة على تنظيف البشرة بفاعلية، نستعرضها فيما يلي:

1- قشر البرتقال





قشر البرتقال ممتلئ بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تكون مفيدة للجلد وتمنع البقع من التكوّن لأنه مليء بمضادات الأكسدة، ويمكن أن يعمل أيضا على تخفيف الألم وتورم البثور.

ويقول الخبراء إنه يمكن فركه مباشرة على الجلد، مع استخدام قطعة نظيفة لكل جزء من حب الشباب لإيقاف أي نقل للبكتيريا، ويمكن تجفيف القشرة وطحنها إلى مسحوق، قبل مزجها بالماء الدافئ لإنشاء عجينة، ثم وضعها على المنطقة المصابة، وتركها لبضع دقائق قبل أن تغسل بالماء البارد لشد المسام.

2- العسل



بسبب خصائصه المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة والمضادة للالتهابات، فإن العسل مفيد بالفعل لعلاج حب الشباب، وثبت أنه يساعد على قتل البكتيريا وتضميد الجلد، ويمكنه تقليل محتوى الماء داخل بطانة المسام عن طريق تجفيفه، ويوضع العسل مباشرة على الجلد ويترك لمدة ١٥ إلى ٢٠ دقيقة قبل الغسيل.

3- الكركم





Advertisements

يُعد الكركم مضادا للميكروبات والالتهابات والأكسدة وأظهرت الدراسات الحديثة أن المكون الرئيسي للكركم، والمعروف باسم الكركمين، يمكن أن يقلل الالتهاب الذي بدوره يمكن أن يكون فعالا في حب الشباب.

وأفضل طريقة لاستخدامه هي إنشاء قناع وجه عن طريق خلط نصف ملعقة صغيرة مع ملعقة كبيرة من العسل وبعض الماء الدافئ في وعاء، ويترك الخليط على الجلد لمدة ١٥ إلى ٢٠ دقيقة.

4- الزعتر



من أكثر الطرق فاعلية لعلاج حب الشباب ويمكنه أن يقتل البكتيريا التي تسبب البثور، ويجب طحن الزعتر أو تقطيعه جيدا وخلطه بزيت البندق النقي، ثم يوضع على البشرة قبل النوم.

5- خل التفاح





خل التفاح يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك خفض مستويات السكر في الدم وفقدان الوزن وحتى أنه يقال إنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، كما يمكن أن يقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب بسبب الأحماض المختلفة التي يحتوي عليها.

وإحدى الفوائد الرئيسية التي تم العثور عليها هي أن الأحماض العضوية في الخل يمكن أن تساعد في تغيير لون الجلد ووقف التندب الناجم عن البقع، ولإنشاء قناع وجه مهدئ، امزجي نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح مع ملعقة كبيرة من العسل وعصير الصبار، وضعي الخليط على الجلد واتركيه لمدة ١٥ دقيقة قبل الغسيل.

6- الصبار



الصبار مشهور جيدا بقدرته على تهدئة وتبريد البشرة عند الحرق، وبوضعه على الجلد، فإنه يحارب البكتيريا ويقلل الالتهاب ويعزز الشفاء.

7- شاي البابونج



يمكن أن يساعد على تهدئة الاحمرار الناجم عن حب الشباب، وما عليك سوى الضغط على أكياس الشاي المبردة على البثور لتقليل التورم عند الحاجة، ويمكن وضع 3 ملاعق كبيرة من البابونج المجفف في نحو ٢٠٠ مل من الماء المغلي ونقعه لمدة 3 دقائق. ويصفى المزيج ويترك حتى يبرد ثم يوضع القليل منه على قطعة قماش نظيفة، وتوضع على المنطقة المصابة لمدة ١٥ دقيقة تقريبا.

8- الماء

شرب المزيد من الماء يساعد على تحسين حب الشباب، ولا يقتصر الأمر على طرد السموم التي يمكن أن تؤدي إلى الشوائب، بل يشجع أيضا جلدك -وأي عضو آخر في جسمك- على العمل بشكل صحيح.