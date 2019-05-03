الحصبة تقتل 2 في سويسرا.. وزيادة مقلقة في حالات الإصابة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عدد حالات الإصابة بالحصبة ارتفع هذا العام في سويسرا - أرشيفية

أعلنت السلطات الصحية في سويسرا، الخميس، وفاة شخصين جراء الحصبة، مؤكدة أهمية التلقيح ضد هذا المرض الشديد العدوى.

وحذرت وزارة الصحة من أن عدد حالات الحصبة ارتفع هذا العام، مع تسجيل 155 إصابة، من بينها حالتا الوفاة.

وذكرت أن رجلاً في الثلاثينات من العمر لم يحصل على لقاح ضد المرض توفي بعدما أصيب بالحصبة جراء عدوى من أحد أفراد العائلة، وقد حصل على اللقاح بعد 67 ساعة من إصابته بالمرض.

وأوضحت الوزارة أن هذا التلقيح جاء بعد فوات الأوان، مضيفة أنه توفي في المنزل بعد فترة وجيزة من ظهور الأعراض الأولى للمرض.

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وأشارت إلى أن رجلاً ثانياً في السبعينات من العمر كان جهازه المناعي ضعيفاً بسبب إصابته بالسرطان، توفي بعد فترة قصيرة من إصابته بالتهاب رئوي سببته الحصبة.

وشددت وزارة الصحة على أن لقاح الحصبة مهم جداً، لافتة إلى أنه لا يحمي فقط الأشخاص الذين يصابون بالمرض لكن أيضاً أولئك الذين يتعذر تلقيحهم.

وجاء هذا الإعلان مع تزايد القلق من تأثير المعلومات الخاطئة حول أخطار اللقاحات على الأهل، في ظل الارتفاع الكبير في حالات الحصبة حول العالم.

وقالت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي: إن حالات المرض ارتفعت بنسبة 300% على مستوى العالم منذ بداية العام.