شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 10% من النساء المصابات بطنين الأذن يحاولن الانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة علمية حديثة أشرف عليها باحثون سويديون أن الطنين الحاد فى الأذنين قد يزيد من معدل محاولات الانتحار لدى النساء.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إن الطنين الشديد لدى النساء زاد من خطر محاولة الانتحار بنحو 10%، كما وجدت دراسات سابقة أن حالات الطنين المزمنة قد ارتبطت بارتفاع معدلات القلق والاكتئاب.

وتابع الباحثون من معهد كارولينيسكا فى ستوكهولم "السويد" أن النتائج تظهر حاجة أطباء الأذن لمراقبة مرضى الطنين والكشف عن أى أعراض نفسية قد تظهر عليهم.

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والطنين هو تصور وجود ضجيج أو رنين فى الأذن عندما لا يكون هناك ضجيج خارجى.

وهناك عدد من الأسباب لطنين الأذن، لكن الأسباب الأكثر شيوعًا هو: فقدان السمع المرتبط بالعمر، والتعرض قصير المدى للضوضاء الصاخبة مثل حضور حفلة موسيقية وانسداد الأذن من الشمع.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها نحو 15% من الأمريكيين - أى أكثر من 50 مليون شخص - لديهم شكل من أشكال طنين الأذن، ومن بين هذه المجموعة ما يقرب من 20 مليون يعانون من طنين الأذن المزمن ونحو مليونين يعانون من حالات خطيرة.

يتضمن العلاج محاولة حل الحالة الصحية الأساسية، وقمع الصوت بحيث يكون أقل تهيجًا، أو إعطاء الدواء الذى يقلل من الأعراض مثل مضادات الاكتئاب.