شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك الأعراض دى من سنتين فأنت مصاب باضطراب الاكتئاب المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعرف الكثير من الناس أن هناك عدة أنواع من الاكتئاب قد تصيب أى شخص، ومن بين هذه الأنواع اضطراب الاكتئاب المستمر (PDD)، وهو نوع من الاكتئاب يستمر لفترة طويلة قد تكون سنتين أو أكثر، وهناك العديد من الأعراض للإصابة باضطراب الاكتئاب المستمر، بحسب ما ذكر موقع "better health"، نتعرف على هذه الأعراض فى التقرير التالى.



اضطراب الاكتئاب المستمر

ما اضطراب الاكتئاب المستمر (PDD)؟

اضطراب الاكتئاب المستمر (PDD) هو نوع من الاكتئاب يستمر لفترة طويلة، عادة ما تكون الحالة المزاجية للشخص منخفضة لمدة عامين على الأقل. وعادة ما يكون الاكتئاب خفيفًا أو متوسطًا، وليس شديدًا.

وهذا النوع من الأنواع الشائعة للاكتئاب، وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 4% من الناس لديهم الاكتتئاب المستمر، الذى يمكن أن يبدأ فى مرحلة الطفولة أو فى مرحلة البلوغ.

أعراض الاكتئاب المستمر

أهم أعراض الاكتئاب المستمر هى سوء المزاج والحزن معظم الأيام، وهذا يستمر لمدة سنتين على الأقل، وتشمل الأعراض الأخرى التى تحدث كثيرًا من الوقت أيضاً:

- ضعف الشهية أو الإفراط فى تناول الطعام.

- صعوبة فى النوم أو النوم أكثر من اللازم.

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- تدنى احترام الذات وقلة الثقة بالنفس.

- ضعف التركيز.

- انخفاض الطاقة والنشاط.

- الإعياء

- مشاعر اليأس.

قد يعانى الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب المستمر من فترات مزاجية طبيعية قد تستمر حتى شهرين، وقد لا يعرف أفراد الأسرة والأصدقاء أن أحباءهم يعانون من الاكتئاب.