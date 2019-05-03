المخاوف النسائية من حبوب منع الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 مايو 2019 01:38 مساءً - حبوب منع الحمل من أكثر الوسائل شيوعًا بين السيدات لتنظيم النسل، ولكن هناك بعض المخاوف المصاحبة لاستخدامها، مثل زيادة الوزن والإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى مجموعة من المخاطر الأخرى، ومنها ما هو حقيقي، ومنها ما هو مجرد شائعات منتشرة.

وحبوب منع الحمل هي أقراص تحتوي على هرمونات توقف أو تمنع التبويض، بالتالي لا يحدث أيَّ تلقيح أو حمل للمرأة إلا في الحالات التي قد تُخلُّ المرأة فيها بنظام تناول الحبوب.

أخصائية التثقيف الصحي سارة الهويمل، تتحدث حول حبوب منع الحمل بكل تفصيل، وتجيب عن معظم التساؤلات التي تهم المرأة:

أنواع حبوب منع الحمل:

• الحبوب الأحادية

تحتوي على نسب متساوية من هرمونيّ الأستروجين والبروجيستيرون.

• الحبوب الثنائية

تحتوي على نسبة ثابتة من هرمون الأستروجين لمدة 21 يومًا، وفي النصف الأول من الدورة الشهرية تقل نسبة الأستروجين.

• الحبوب الثلاثية

تحتوي على نسب ثابتة من هرمون البروجيستيرون، وتتغير نسب هرمون الأستروجين خلال الدورة الشهرية .

مميزات حبوب منع الحمل:

• سهلة الاستخدام.

• غير مُكلّفة.

• غير مؤلمة.

• متوفرة دائمًا.

عيوب حبوب منع الحمل:

• نسيانها في كثير من المرات.

• تُسبب السمنة واحتباسًا في السوائل.

• قد يُصاحبها غثيان وقيء وتعب.

• مدة تناولها طويلة للغاية.

• تغيرات وتقلبات في المزاج.

• تؤثر على عمل الهرمونات في بعض المرات.

أوقات استخدام حبوب منع الحمل:

• يجب استخدام حبوب منع الحمل وفقًا للتعليمات الموجودة على النشرة المرافقة لعبوة الحبوب، أو بناءً على توصيات الطبيب، وفي جميع الحالات تؤخذ حبة واحدة من الحبوب كل 24 ساعة.

• تبدأ المرأة بأخذ أول حبة من الشريط في اليوم الخامس من بدء الدورة الشهرية، وتستمر في أخذها لمدة 21 يومًا، وبعد مرور ثلاثة أيام من تناول آخر حبة تبدأ الدورة الشهرية الجديدة، ثمّ تبدأ المرأة بتناول شريط جديد من اليوم الخامس للدورة وهكذا.

• الاستمرار في تناول الحبوب في حال عدم نزول الطمث في أي شهر من الشهور، ومن المهم التأكد من عدم وجود حمل.