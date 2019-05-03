كيف افطم طفلي في عمر السنتين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 مايو 2019 01:38 مساءً - يعتبر فطام الطفل مرحلة مميزة لكل أم، حيث سيكتشف الطفل خلالها عالماً جديداً من النكهات. ولمساعدتك عزيزتي الأم على البدء بهذه المرحلة بشكل سلس التقت "الخليج 365 نت" بأخصائية التغذية وجدان قطب لتقدم مجموعة من النصائح الخاصة بالفطام.

اوضحت قطب أن أول سنتين من عمر الطفل تعتبر من المراحل الأساسية لنموه وبناء جسمه بشكل صحي، "لذلك فهو يحتاج إلى تغذية صحية تغطي كافة احتياجاته، لأن نقص بعض العناصر الهامة قد ترتبط ببعض الأمراض في مرحلة الطفولة ونمو الجسم".

نصائح هامة:

1. تستطيع الأم إدخال بعض الأطعمة للطفل إلى جانب الحليب حسب حاجة الطفل الذي لا تكفيه المغذيات من الرضاعة.

2. يمكن البدء بهذه العملية من عمر ٤ أشهر، إذا كان الطفل مستعداً لها، وحين تجد أنه يستطيع الجلوس والتحكم برأسه ورقبته، وأصبح قادرا على البلع مع بعض المؤشرات الأخرى.

3. يفضل في البداية تقديم الخضروات بأنواعها كل على حدا، ثم دمج أكثر من نوع في حال لم يتحسس منها الطفل واستساغ طعمها، يلي ذلك إدخال الفواكه والتي قد يتقبلها الطفل بشكل أسرع لحلاوة مذاقها.



• من المهم عند البدء بتقديم الطعام للطفل الاهتمام بما يلي:

1. إعطاؤه نوع واحد لمدة 5 أيام وملاحظة ما يطرأ على الطفل.

2. البدء بالخضروات قبل الفواكه حتى لا يتعود الطفل على الطعم الحلو ويرفض غيره.

3. الاهتمام بالبدء فترة الجوع فلو كان الطفل شبعاناً لن يتقبل الطعام.

4. الاهتمام بعدم تشتيت انتباهه عن الطعام وممكن وضعه في كرسي الطعام وبدون تلفزيون أو العاب.

5. بعد مرور الوقت ستكتشف الأم ما يمكن إعطاؤه للطفل وبعد عمر ٦ شهور ممكن إدخال صفار البيض وسيبدأ بعد ذلك بالتعود على الطعام وتقليل الرضعات. وبعد إكمال ٩ أشهر نبدأ باللحوم البيضاء كالدجاج والديك الرومي ثم اللحوم الحمراء بكميات بسيطة ومهروسة مع الطعام، بعدها يمكن تناول ما يأكله الكبار مع الحرص بالابتعاد عن كل ما يمكنه أن يتسبب بحساسية الطفل من أغذية.