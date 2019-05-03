شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العيش وحيدا يزيد خطر الاضطرابات العقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة طبية أن مشاكل الصحة العقلية أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بغض النظر عن عامل العمر أو الجنس.

وأشارت الدراسة إلى أن انتشار الاضطرابات النفسية الشائعة كان أعلى لدى الأفراد الذين يعيشون بمفردهم، مقارنة بأولئك الذين لا يعيشون بمفردهم.

واستخدم الباحثون - فى الدراسة التى أجريت فى جامعة (نيويورك)، ونشرت فى عدد مايو من مجلة (وان بلس) الطبية - بيانات مسجلة لنحو 20 ألفا و500 شخص تراوحت أعمارهم ما بين 16 إلى 64 عاما يعيشون فى بريطانيا، ممن شاركوا فى الاستطلاعات القومية للأمراض النفسية لأعوام 1993 أو 2000 أو 2007. وحول ما إذا كان الشخص يعانى من اضطراب عقلى شائع (CMD)، تم تقييمه باستخدام الجدول الزمنى لمراجعة المقابلة السريرية(CIS-R) ، وهو استبيان يركز على الأعراض العصبية .

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وتوصلت الدراسة إلى أن معدل انتشار الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم فى الأعوام 1993 و2000 و2007، كان 8,8% و9,8% و10,7%. ووجد الباحثون علاقة إيجابية بين العيش بمفردهم واضطراب عقلى شائع.

وفى مجموعات فرعية مختلفة من الأشخاص، زادت العزلة من خطر إصابة الشخص باضطراب عقلى شائع بمقدار 1,39 إلى 2.43 مرة، حسبما ذكرت الدراسة .

وقال الدكتور لويس جاكوب الأستاذ فى جامعة (نيويورك) "الحياة وحدها مرتبطة بشكل إيجابى بالاضطرابات النفسية الشائعة بين عامة السكان فى بريطانيا".