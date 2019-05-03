الفرق بين عدسات انستازيا الاصلي والتقليد

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سيكون الحصول على مجموعتك الأولى من العدسات اللاصقة و كأنه ترقية مذهلة لجمالك ، يمكنك رؤية العالم بشكل أكثر وضوحًا و ستبدو اكثر جمالا و جاذبية أيضًا! يمكن أن تلائم العين بسهولة و تسمح لك بأداء العديد من المهام التي قد تكون غير مريحة في النظارات مثل السفر ، وممارسة الرياضة ، إلخ.

ومع ذلك ، إذا لم تستخدم العدسات اللاصقة بشكل صحيح ، و اذا قمت بارتداء عدسات رديئة أو غير اصلية ، فسوف تتعرض لبعض الآثار الجانبية التي قد تؤثر على رؤيتك على المدى الطويل.

المخاطر و الآثار الجانبية لاستخدام العدسات اللاصقة

قلة الأوكسجين في العيون

– نظرًا لأن العدسات اللاصقة تقع مباشرة على العين و تغطي القرنية بأكملها ، فإن كمية الأكسجين التي تصل إلى عينيك ستنخفض ، إن توفير الأكسجين الجيد أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة العيون.

– اختر عدسات هيدروجيل الناعمة أو السيليكون لأنها تنقل كمية أكبر من الأكسجين من مواد العدسات اللاصقة اللينة التقليدية ، سيكونون أفضل لعينيك على المدى الطويل ، و تجنب ارتداء العدسات اللاصقة لساعات طويلة على امتداد.

جفاف العيون

العدسات اللاصقة تقلل من كمية الدموع الموجودة على القرنية لأنها تمتص معظم دموعنا للحفاظ على نفسها ناعمة ، هذا النقص في الدموع يسبب متلازمة العين الجافة مما يؤدي إلى الحكة ، و الإحساس بالحرقة و احمرار العينين ، و إذا كانت العيون جافة جدًا ، فسيؤدي ذلك إلى تندب القرنية الذي قد يكون مؤلمًا للغاية. إذا كنت تعاني من جفاف مزمن في العين ، استخدم قطرة العين لتليين العينين لتوفير بعض الراحة لها.

التهيج عندما يقترن ارتدائها بتناول الدواء

– الاستخدام المتزامن لحبوب منع الحمل على سبيل المثال و العدسات اللاصقة معًا سيؤدي إلى جفاف العين المزمن و التهيج ، و سوف تواجه تغييرات في العين المسيلة للدموع ، و الذي يتكون في المقام الأول من ثلاث طبقات رئيسية تتجمع لحماية سطح العين و تغذيته.

– سيؤدي مزيج حبوب منع الحمل والعدسات اللاصقة إلى إزعاج هذا التوازن و يسبب تمزقًا مفرطًا و حروقًا في العين وإحساسًا غريبًا بالجسم الغريب في العين ، مع تدفق الأوكسجين المقيد للعين سوف يؤدي إلى تفاقم الحالة.

تراجع القرنية المنعكس

– قد يؤدي استخدام العدسات اللاصقة إلى تقليل انعكاس القرنية في العين. المنعكس القرني هو آلية وقائية للعين حيث يشير المخ للجفون لإسقاطها لحماية أعيننا كلما تم تطبيق أقل قدر من الضغط على القرنية ، تتأكد المنعكسة القرنية من أننا نغلق أعيننا إذا تسبب شيء ما بصدمة مباشرة لهم ، مثل جسم طائر قادم باتجاه أعيننا أو إذا حاول شخص ما أن يلمسهم.

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– عندما تستخدم العدسات اللاصقة باستمرار ، فأنت تعلم جسمك أن يتجاهل منعكس القرنية الطبيعي ، هذا قد يخفف من استجابة العين لرد الفعل القرني ، مما قد يؤدي إلى تلف العين إذا لم تتمكن من إغلاق عينيك بسرعة كافية في حالة الخطر.

تآكل القرنية

– هناك احتمال أن تخدش العدسات اللاصقة القرنية ، مما يسبب تآكل القرنية إذا لم يتم تركيبها بشكل صحيح أو عندما تكون عينيك جافة جدًا.

– لا تنام مع العدسات اللاصقة حيث يزيد خطر التآكل. العدسات سوف تحبس جزيئات مثل الأوساخ والرمل وتدلك القرنية ، و ستؤدي هذه السحجات إلى فتح باب للبكتريا والفيروسات لاجتياز التهابات العين وتوليدها ، مما قد يؤدي إلى فقدان الرؤية أيضًا.

التهاب الملتحمة

– سيكون هناك خطر كبير من التهاب الملتحمة إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة لساعات طويلة على امتداد ، وخاصة خلال الليل. أنها توفر بيئة رطبة التي تعمل بمثابة أرض محتملة لتكاثر الكائنات الحية الدقيقة مثل الفيروسات والبكتيريا. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن كمية الأكسجين التي تصل إلى القرنية عند ارتداء العدسات ، لا يقاوم الجسم العدوى التي تسببها البكتيريا أو الفيروسات بنفس القدر من الفعالية.

– التهاب الملتحمة الحليمي العملاق (GPC) هو النوع الأكثر شيوعًا من التهاب الملتحمة الذي يحدثه مرتدي العدسات اللاصقة بسبب تهيج متكرر من العدسات اللاصقة.

عدسات انستازيا

توفر عدسات انستازيا عدد كبير من أنواع العدسات اللاصقة المميزة ، و من بين العدسات التي توفر عدد كبير من الألوان التي توفر مظهر أكثر جاذبية و جمال ، هذا فضلا عن أنها تتيح العديد من الألوان التي تناسب مختلف درجات العيون و كذلك تناسب مختلف ألوان البشرة ، كل هذا إلى جانب توفير مستوى عالي من الجودة التي تتيح الاستمتاع بالعدسات دون التفكير في الآثار الجانبية.

الفرق بين عدسات انستازيا الاصلي و التقليد

للحصول على افضل جودة لابد من الحصول على العدسات الأصلية ، و للتعرف على العدسات الاصلية افحص العلبة الخارجية ، العدسات الأصلية عليها تاريخ الانتهاء باليوم و الشهر و السنة ، أما المقلدة فعليه تاريخ الانتهاء بالشهر و السنة فقط ، كذلك العلبة الأصلية مختومة من الوكيل المعتمد ، التقليد مكتوب عليها original .