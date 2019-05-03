شكرا لقرائتكم خبر عن قربيهم من بعض وامدحيهم دايما.. 5 نصائح لعلاج الغيرة بين الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغيرة عند الأطفال من أبرز المشاكل التى تتعرض لها الأمهات قد يكون ذلك بسبب رعاية المولود الجديد وإهمال الأخ الكبير أو التمييز والمقارنة المستمرة بين الأخوة وهنا يشعر الطفل بالحرمان العاطفى، وأن وجوده غير مرغوب فيه ما يسبب كرها شديدا بين الأخوة واضطرابات نفسية.

وحسب ما ذكره موقع sleepingshouldbeeasy فإن هناك بعص النصائح التى يجب أن تتبعها الأمهات للتخلص من مشكلة الغيرة عند الأطفال.



الغيرة بين الأطفال

1: يجب أن تمدح الأم الأطفال سويا وتشجعهم على تنمية المواهب والقدرات المختلفة بينهم، وأن تهتم الأم بمدح الطفل الكبير وحسه دائما على المسئولية تجاه أخيه الصغير.

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2: بث روح التعاون بينهم وليست روح المنافسة فالتشجيع على التعاون معا وإنجاز المهام سويا سيقرب الأطفال من بعضهم.



غيرة الابناء

3: إذا كان طفلك الكبير يغير من الطفل الرضيع فيجب أن تحمليه المسئولية من خلال مساعدتك فى تغيير ملابس الصغير، وأن تجعليه يحمل أخيه الرضيع دون أن تخافى من تصرفاته، لكن مع توخى الحذر ومراقبته دون أن يشعر.

4: تحدثى مع أطفالك دائما عن ما يضايقهم أو يزعجهم وحاولى أن تقربيهم من بعضهم سواء بالأنشطة أو بالألعاب المختلفة.

5: شجعى أطفالك على تبادل الهدايا معا فذلك يقربهم من بعض.