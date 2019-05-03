لو كبرت فى السن.. نصائح لتصبح أكثر نشاطاً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تقدمك فى العمر يصبح أسلوب الحياة النشط أكثر أهمية من أى وقت مضى للحفاظ على صحة جيدة، لأن النشاط والحركة البدنية يقللان من احتمالات إصابتك بالأمراض ويقوى مناعتك ويجعلك تعيش نوعية حياة أفضل، فى هذا التقرير نقدم مجموعة نصائح للحفاظ على نشاطك مع التقدم فى السن، بحسب ما ذكر موقع seniors online.



كبار السن

نصائح لتصبح أكثر نشاطاً مع التقدم فى السن

أظهرت العديد من الدراسات أنه مهما تقدمت فى السن لم يفت الأوان بعد للحصول على اللياقة البدنية، حيث يستجيب جسم الإنسان للتمرين، بغض النظر عن العمر، وهناك العديد من الفوائد الصحية للنشاط والرياضة بالنسبة لكبار السن، حيث إن نصف أمراض الشيخوخة قد تكون بسبب نقص النشاط البدنى، لذلك إذا بقيت نشيطًا، فقد تمنع أو تقلل من العديد من المشكلات الصحية مع تقدم العمر.

وإليكم أبرز النصائح لتصبح أكثر نشاطاً مع تقدمك فى السن

- اختر الأنشطة الرياضية التى تجدها ممتعة، فكر فى رياضة تفضلها بحيث لا يصبح الأمر واجباً عليك.

- مارس الرياضة مع الأصدقاء، اجعل النشاط البدنى مناسبة اجتماعية ممتعة وأعرض الأمر على أصدقائك لتذهبوا سوياً للتمرين.

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- من أشكال التمارين الرياضية الآمنة والسهلة والمريحة لكبار السن: المشى والسباحة وركوب الدراجات.

- تمارين كثافة العضلات، يمكن أن تزيد بعض التمارين من كتلة العضلات وتصبح أكثر فائدة للعظام خاصة مع التقدم فى السن.

- افحص النبض بشكل متكرر للتأكد من أنك لا تبالغ فى ممارسة الرياضة.

- لا تدع نفسك تشعر بالجفاف - اشرب الكثير من الماء.

- بالنسبة لكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة

بعض كبار السن لديهم أمراض مزمنة (مثل التهاب المفاصل الحاد وهشاشة العظام أو أمراض القلب والأوعية الدموية المتقدمة) التى تحد من اختيارهم للأنشطة البدنية، فى هذه الحالات من الأفضل التشاور مع طبيبك أو أخصائى العلاج الطبيعى أو أخصائى الرعاية الصحية لوضع برنامج للتمارين الصحية والآمنة.