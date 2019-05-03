شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم إلكتروني يكلف شركة نرويجية عملاقة 50 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّف هجوم إلكتروني استهدف شركة نرويجية عملاقة تعمل في مجال الطاقة المتجددة حوالي 50 مليون دولار.

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وكشف موقع (لوكال) الإخباري الأوروبي أن الشركة، وهي من أكبر منتجي الألومنيوم في العالم، تعرضت لهجوم «ضخم» خلال شهر مارس الماضي مما أجبرها على قطع الاتصال عن العديد من المواقع والمصانع والتحول إلى التشغيل اليدوي في أماكن أخرى.

كما أسفر الهجوم المتعلق بأمن شبكة الانترنت، على إرجاء نشر بيان الأرباح الفصلية والذي كان مقررا هذا الأسبوع، إلى الخامس من يونيو المقبل.

وقالت الشركة المنتجة للمعادن الخفيفة إنها لم تدفع أي فدية، في الواقعة التي أدت لانخفاض أسهمها في البورصة، ولكنها تقدمت بشكوى إلى الشرطة النرويجية التي بدأت تحقيقا.