شكرا لقرائتكم خبر عن «أريكسون» تقيم مختبرا للذكاء الاصطناعي في مونتريال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المجموعة السويدية العملاقة للاتصالات، «اريكسون»، الخميس، أنها ستقيم مركزا عالميا لتسريع الذكاء الاصطناعي في مونتريال، حيث توظف مجموعات عملاقة للتكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت استثمارات للأبحاث في هذا المجال.

وقالت المجموعة السويدية في بيان إن هذا المختبر المتخصص سيطور «أنظمة ذكية تتمحور حول المعطيات» في مجال الاتصالات وخصوصا شبكات الجيل الخامس (5جي)، موضحة أنها ستقوم بتوظيف ثلاثين باحثا ومطورا في 2019.

وفي المجموع ستستثمر «اريكسون» أربعين مليون دولار كندي (26،6 مليون يورو) خلال خمس سنوات في هذا المشروع.

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وأوضح غراهام أوسبورن، رئيس الفرع الكندي لإريكسون، أن هؤلاء الخبراء سيعملون على «اتمتة وتطوير شبكات الجيل الخامس الموجودة».

وتملك «اريكسون» في الأساس مركزا للأبحاث والتطوير يعمل فيه حوالى ألف شخص في مونتريال، سيتم ربط المختبر الجديد به.

ولا تخفي المدينة الكندية المعروفة بتنوع سكانها طموحاتها بأن تصبح مركزا كبيرا لبحاث الذكاء الاصطناعي. وقال أوسبورن إن «القيادة الني أظهرتها حكومة كندا سمحت بإقامة نظام بيئي صارم للذكاء الاصطناعي في مونتريال يعتمد على مواهب مهمة يمكننا توظيفها».

وفي نهاية 2016، اعتمدت «غوغل» على معهد الخورزميات التدريبي في مونتريال للعمل على أنظمة قادرة على فهم وإنتاج لغة طبيعية. وفي بداية 2017، اشترت مايكروسفت الشركة الكندية الناشئة «مالوبا» المتخصصة بفهم الآلات للغة.

وفي منتصف سبتمبر 2017 أقام فيسبوك في مونتريال مختبره الثاني لأبحاث الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة من أجل «تحسين فاعلية المساعدين الافتراضيين عبر فهم أفضل لآليات الحوار على الانترنت».