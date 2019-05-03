شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الألوفيرا وشاى الزعتر لعلاج التهاب الجلد التماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الجلد التماسي هو حساسية تحدث نتيجة لتلامس الجلد مع مادة ما على جلدك، حيث يحدث طفح جلدي أحمر على الجلد يظهر عادة في غضون دقائق أو ساعات بعد التعرض لمادة كيميائية، وقد يستمر هذا الالتهاب من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، ويمكن أن تساعد الوصفات الطبيعية فى علاجها وتخفيف حدتها، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الألوفيرا وشاى الزعتر لعلاج التهاب الجلد التماسى، بحسب موقع "step to health".



التهاب الجلد التماسى

ومن أعراض التهاب الجلد التماسي: طفح أحمر، الحكة، جفاف البشرة وتشققها، البثور والقيح، التورم والحرقان، ألم خفيف بالجلد.



الصبار

وصفة الألوفيرا لعلاج التهاب الجلد التماسى

أثبتت الدراسات الطبية أن الألوفيرا مفيدة لعلاج الأمراض الجلدية ومنها: التهاب الجلد التماسي.

الطريقة:

قطع ورقة من الصبار ثم استخرج الجل من داخل الورقة بسكين. ضع الجل أو الألوفيرا مباشرة على المنطقة المصابة من خلال التدليك بلطف، بهذه الطريقة ، تعمل المكونات النشطة للنبات على الجلد وتخفف الأعراض ومنها الاحمرار والحكة.

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شاى الزعتر

وصفة شاى الزعتر

الزعتر هو عشب له خصائص مطهرة ويساعد على ترطيب البشرة، بالإضافة إلى ذلك، له خصائص مضادة للالتهابات التي تساعد في تخفيف الانزعاج الذي يسببه التهاب الجلد.

الطريقة:

اغلى الماء ثم ضع ملعقة صغيرة من الزعتر بعد الغليان.

قم بنقع كرة القطن فى شاى الزعتر ثم امسح بها المنطقة المصابة.