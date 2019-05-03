شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لحماية البشرة من الاسمرار فى فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية فصل الصيف تتعرض البشرة للاسمرار والشحوب نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس الحارقة، ما يتسبب فى ظهور حب الشباب والبقع الداكنة، فضلا عن ذلك فإن أشعة الشمس الحارقة تسبب التعب والإرهاق الشديد وجفاف الجسم.



اسمرار البشرة

وحسب ما ذكره موقع qsun فإن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للحفاظ على البشرة من أشعة الشمس الحارقة ومنها

1: الاهتمام بوضع واقى شمس مناسب للبشرة، وذلك قبل النزول من المنزل بنصف ساعة.

2: الاهتمام بغسل البشرة جيدا بغسول مناسب لها وخالٍ من المواد الكيميائية، وعدم تراكم الدهون على البشرة.

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3: استخدام كريم النهار والليل للحفاظ على نضارة ورطوبة البشرة وحمايتها من الاسمرار.



البشرة

4: الاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمواد المضادة للأكسدة التى تحافظ على صحة ونضارة البشرة وتساعد على تفتيحها.

5: معالجة حب الشباب أول بأول وعدم تراكم البثور والدهون على البشرة.

6: استخدام الوصفات الطبيعية التى تساعد على تفتيح البشرة مثل ماسك العسل والليمون والزبادى، وماسك الطماطم، وماسك الحليب مع الليمون، مع استخدام شرائح الخيار على البشرة، حيث إنها تساعد على تفتيح البشرة وحمايتها من الاسمرار والبقع.