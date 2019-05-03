شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحدث الشعور بالاختناق وما أعراضه ومتى يهدد الحياة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاختناق وفقا لتقرير الموقع الهندى " boldsky" هو حالة طبية طارئة تهدد الحياة، وغالبًا ما تحدث عندما يتم وضع قطعة من الطعام أو جسم أو سائل في الحلق، وفي البالغين يحدث عادة نتيجة الأكل أو الشرب بسرعة كبيرة، ويختنق الأطفال نتيجة لوضع أي أشياء غريبة في أفواههم.

وعلى الرغم من كون الاختناق تجربة قصيرة الأجل وغير خطرة عادة، إلا أنها قد تصبح مهددة للحياة وتشكل مضاعفات خطيرة، فقد يميل الانسداد الميكانيكي إلى منع التنفس الطبيعي ويمكن أن يكون جزئيًا (يسمح فقط بمرور بعض الهواء إلى الرئتين) أو كامل (لا يوجد ممر هواء إلى الرئتين) ،كما يمكن أن يؤدي نقص الأكسجين إلى الاختناق ، مما يؤثر على الأنسجة والأعضاء.



اسباب الاختناق

أعراض الاختناق

إذا تم حظر مجرى الهواء العلوي للشخص ، فستكون العلامات التالية دليل على الاختناق:

صعوبة أو عدم القدرة على الكلام.

الذعر المفاجئ.

صدور أصوات صارخة عند محاولة التنفس ضعيف أو سعال قوي.

شحوب لون الجلد أو تحوله للزرقة.

فقدان الوعي .

قد يبدأ الشخص في التمسك بالحلق أو الفم.

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أعراض الاختناق

أسباب الاختناق

عندما يتم حظر مجرى الهواء بسبب قطعة من الطعام أو أي جسم آخر، يمكن أن يتطور إلى الاختناق، و يحدث في الغالب عندما لا يتم مضغ الطعام بشكل صحيح.

يمكن تصنيف أسباب الاختناق إلى ميكانيكي ، عصبي ، عضلي-هيكلي ، مناعي ومعدٍ :

الأسباب الميكانيكية: يمكن أن تحدث نتيجة لعدم تناول الطعام بعناية أو عن طريق ابتلاع أشياء غريبة. مما يحظر مجرى الهواء

الأسباب العصبية: أي اضطراب في الدماغ أو الأعصاب يمكن أن يعوق الأداء السليم لعضلاتك، مثل العضلات الموجودة في الحلق والفم.

الاضطرابات العضلية الهيكلية: يمكن أن يؤدي أي ضعف في عضلات الحلق أو الفم إلى فرض قيود وقيود أثناء البلع ، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى الاختناق.

الأسباب المناعية : يمكن لبعض ردود الفعل التحسسية ، مثل تلك التي يمكن أن تسبب الالتهاب والانتفاخ في الجزء الخلفي من الفم، أن تمنع تدفق الهواء وتتسبب في اختناق الفرد.



مضاعفات وأعراض الاختناق

مضاعفات الاختناق

على الرغم من أن الناس يميلون إلى اعتبار الاختناق حالة طبية غير خطيرة، إلا أن عدم علاجه يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، وقد تشمل المضاعفات الناجمة عن الاختناق ما يلي:

تلف في الدماغ إذا كان الجسم محرومًا من الهواء لمدة ثلاث دقائق.

تهيج فى الحلق والضرر.

في الحالات الشديدة ، سوف تحدث الوفاة نتيجة الاختناق إذا لم يتم استعادة التنفس خلال 6 إلى 8 دقائق.