شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض جلطة الساق ارتفاع حرارة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جلطة الساق من الأمراض التي يصاب بها الكثيرون، ولها العديد من العلامات التي تؤكد علي الإصابة بها، وخلال التقرير المنشور سنتعرف على أبرز وأهم الأسباب المؤدية للإصابة بجلطة الساق، وذلك وفقا لموقع " HEALTHLINE".

أشار التقرير أن تعرض الأوعية الدموية لتجلط الدم داخلها من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالجلطة في الساق، وهي تجليط الدم وتعطيل عملية سريانه داخل الساق بشكل طبيعي، وهذا الأمر هو الأصعب علي الاطلاق وخاصة في حالة عدم القدرة علي اكتشاف الأمر في بدايته.

اعراض جلطة الساق

وقدم التقرير العديد من الأعراض التي توضح أن هذا الشخص يعاني بالفعل من جلطة في الساق ومنها:

-الإصابة بتضخم وتورم فى الساق.

-احمرار الجلد الخاصة بالساق.

-يشعر المريض يسخونة أو الحرارة فى الساق.

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-ألم شديد تحت الجلد في بعض الأوردة وهذا الالم شبيه بالحرقان.

-الشعور بألم شديد بجلد الساق.

-ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم، ويجب الالحاق بالمريض باسرع وقت.

وفي حالة ظهور تلك الأعراض السابق ذكرها علي المريض الذهاب مباشرة للطبيب للإلحاق به وعلاجه بشكل سريع، فهذا يجنب أضرار هذا المرض والحفاظ علي الصحة العامة، هذا ما أوصي به التقرير.

وأضاف التقرير، أن بعض الأشخاص يعانون من مشكلة وهي ظهور بعض الأوردة علي جلد الساق وتحت الجلد، وهذه الأوردة قد تكون معرض للإلتهاب وتم إهمالها من قبل الشخص المصاب فأدت إلى الإصابة بالجلطة.