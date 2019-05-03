فوائد الزعتر تقوية الجهاز المناعي للجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزعتر يعد من أبرز الأعشاب الغنية على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وله العديد من الاستخدامات فيمكن تناوله كنوع من أنواع المشروبات أو وضعه علي بعض الأطعمة التي تعطيه مذاقا جيدا، وخلال موقع "HEALTHLINE" الطبي سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد للزعتر.

فوائد الزعتر

أشار التقرير، أن الزعتر يعد من التوابل والأعشاب الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة وهذا ما يجعلك تضعه في الطعام، ويساعد من حصولك علي فوائده، كما أنها تعطيه مذاق خلاب ورائع للجسم، وعن فوائده:



الزعتر

-يستخدم الزعتر في صناعة العديد من الأدوية وهذا يجعل تناوله مفيد للجسم ويحميه من الأمراض.

-يعد من المشروبات الجيدة بأصحاب الضغط المرتفع، فتناولك له يساهم في الحد من ارتفاع بشكل كبير، ويحميك من الإصابة والتعرض للعديد من المشاكل الخاصة بارتفاع نسبته.

-يعد من المشروبات الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحد من ظهور التجاعيد بالبشرة وعلي الجلد، ولذا تناولك له يحميك من العديد من ظهور علامات تقدم العمر، ويقضي علي البثور والحبوب التي تظهر علي البشرة.

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-يعمل علي تنظيم نسبة الكولسترول ويحد من التعرض لارتفاع نسبته، ولذا إذا كنت من مرضى الكولسترول المرتفع فعليك تناول كوب من مشروب الزعتر.

-يعد من المشروبات والأعشاب الهامة لصحة جسمك والتي تحد من التعرض للإصابة بنزلات البرد والسعال والكحة والتهابات الحلق.



فوائد الزعتر

-من المشروبات التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي بالجسم، والحد من الإصابة بالعديد من الأمراض المناعة الذاتية، وذلك يرجع إلي ما يحتوية من عناصر غذائية هامة كفيتامين "أ وسي"، وعنصر الحديد والمنجنيز والنحاس.