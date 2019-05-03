علاج عرق النسا بالأدوية والخيارات الجراحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرق النسا هو ألم يحدث فى الطرف السفلى من الجسم ناتج عن تهيج العصب الوركي الذى يعد أكبر عصب فى الجسم، يبدأ العصب الوركي من جذور الأعصاب في النخاع الشوكي في أسفل الظهر ويمتد عبر منطقة الأرداف لإرسال نهايات العصب أسفل الطرف السفلي.

وفقا لتقرير موقع " medicinenet"عادة ما يتم الشعور بألم عرق النسا فى منطقة أسفل الظهر إلى خلف الفخذ ويمكن أن يمتد إلى أسفل الركبة.

قد يكون الألم أسوأ عندما تجلس أو تعطس أو تسعل، لذا فإنه يمكن أن يحدث فجأة أو يمكن أن يتطور تدريجيا، قد تشعر أيضًا بالضعف أو التنميل أو الإحساس بالوخز أسفل الساق حتى أصابع قدميك.



عرق النسا

أسباب عرق النسا

الحالات التي تسبب عرق النسا:

حدوث انزلاق فى قرص العمود الفقرى مما يسبب ضغطًا على جذر العصب.

متلازمة الكمثري: قد يتطور الأمر إلى عرق النسا عندما تصبح عضلة الكمثري وهي عضلة صغيرة تقع في عمق الأرداف ، ضيقة أو متشنجة، مما يسبب الضغط على العصب الوركي.

تضيق العمود الفقري: هذه الحالة ناتجة عن تضييق القناة الشوكية مع الضغط على الأعصاب.

الانزلاق الفقاري: وهو انزلاق يحدث في فقرة واحدة بحيث يكون خارج الخط مع تلك الموجودة فوقها .

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عرق النسا يسبب ألم فى أسفل الساق

علاج عرق النسا

الهدف من العلاج هو تقليل الألم وزيادة الحركة، ويشمل العلاج في أغلب الأحيان فى الحصول على راحة محدودة (على مرتبة ثابتة أو على الأرض) ، والعلاج الطبيعي ، واستخدام الدواء لعلاج الألم والالتهابات، وقد يتم تطوير برنامج تمرين مخصص للعلاج الطبيعي.

الأدوية:

تساعد أدوية الألم والعقاقير المضادة للالتهابات على تخفيف الألم والتصلب ، مما يسمح بزيادة الحركة والتمرين، الأدوية الشائعة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية تسمى الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، كما يمكن وصف مرخيات العضلات لتخفيف تشنجات العضلات.

العلاج الطبيعى:

الهدف من العلاج الطبيعي يعمل على تقليل الألم الوركي عن طريق تقليل الضغط على العصب، وغالبًا ما يشمل برنامج التمرين ، تمارين التمدد لتحسين مرونة العضلات الضيقة والتمارين الرياضية مثل المشي، و قد يوصي المعالج أيضًا بتمارين لتقوية عضلات الظهر والبطن والساقين.



خيارات علاج عرق النسا

حقن العمود الفقرى:

قد يساعد حقن دواء مضاد للالتهاب في أسفل الظهر لتقليل التورم والتهاب الجذور العصبية، مما يسمح بزيادة الحركة.



العمود الفقرى

العملية الجراحية:

قد تكون هناك حاجة للجراحة خاصة للأشخاص الذين لا يستجيبون للعلاج التقليدي، والذين لديهم أعراض متطورة، ويعانون من ألم شديد، كثير من الأشخاص يعتقدون أن اليوجا أو الوخز بالإبر يمكن أن يحسن عرق النسا، ولكن قد يساعد التدليك على علاج تقلصات العضلات التي تحدث غالبًا مع عرق النسا.