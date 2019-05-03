شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الفقار اللاصق نوع من التهاب مفاصل العمود الفقرى.. اعرف علاماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون التهاب الفقار اللاصق هو أكثر الأمراض شيوعًا التي لم تسمع بها من قبل، ولكن يعيش أكثر من 2.7 مليون شخص مع الألم لشكل التهابي من التهاب المفاصل في العمود الفقري.

التهاب الفقار اللاصق وفقا لتقرير موقع جمعية التهاب الفقار في أمريكا " spondylitis" هو مرض مناعي ذاتي، وهذا يعني أن جهاز المناعة يهاجم الأنسجة السليمة، ويعتبر ألم أسفل الظهر وتيبسه من السمات المميزة له ، لكنها قد لا تكون الأعراض الأولى أو الوحيدة التي تواجهها.

التهاب الفقار اللاصق ليس من الأمراض التى تشخص بسهولة في العديد من المرضى ، لأن البداية يمكن أن تكون تدريجية وأعراضها خفية.



التهاب الفقار اللاصق

علامات على التهاب الفقار اللاصق

ألم وتيبس فى الظهر بشكل مستمر

عندما تفرط في الصالة الرياضية فى استخدام عضلاتك ، عادة ما تشكو من ألم ظهرك وتبقى متيبسة لبضعة أيام أو أسبوع ، ولكن فى حال التهاب الفقار اللاصق لا يزول الألم ، وعادة ما يستمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ، قد تكون هناك فترات هادئة بدون ألم يتبعها التوهج عندما تصبح الأعراض أكثر حدة وتظهر مشاكل جديدة.

تصلب أسفل الظهر والأرداف

الأشخاص المصابون قد يعانون من تصلب شديد يبدأ عادة في أسفل الظهر والأرداف ويمكن أن ينتشر في العمود الفقري وفي الرقبة، ويكون أسوأ خلال الصباح.



التهاب الفقار اللاصق1

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آلام المفاصل الأخرى بخلاف العمود الفقرى

العمود الفقري ليس هو المفصل المستهدف الوحيد فى حال التهاب الفقار اللاصق، ولكن قد تعاني المفاصل الأخرى مثل الوركين والكاحلين والمرفقين والركبتين والكتفين والأصابع وحتى الفك من الألم.

وجود التهاب فى الدم

إذا كنت تعانى من مرض التهابي ، فمن المحتمل أن يكون لديك علامات التهاب في دمك، وتشمل هذه البروتين سي التفاعلي (CRP) ومعدل ترسيب كرات الدم الحمراء (ESR)، فإذا كانت هذه العلامات مرتفعة ، فإنها تخبر طبيبك أن جسمك يكافح الالتهابات ، لكنه لا يقدم المزيد من التفاصيل، ولكن إذا لم يكن هناك التهاب يمكن قياسه في الدم ، فمن المحتمل ألا يكون ألم ظهرك ناجماً عن إصابة.



الم الظهر

الألم يتحسن مع الحركة

على عكس آلام الظهر التقليدية، مثل الألم الناتج عن انتفاخ القرص أو شد عضلي ، يشعر الشخص المصاب بالتهاب الفقار اللاصق بتحسن عند الحركة، ألم الظهر المرتبط بأنه أفضل، لأن النشاط فى تلك الحالة يخفف من حدة مفاصلك.