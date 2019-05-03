انت الان تتابع موضوع طريقة التخلص من حبوب الجبهة بدون ادوية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعد حبوب الجبهة من أكثر مشاكل البشرة إنتشارًا بين الكثير من الأفراد في جميع المراحل العمرية المختلفة، وتحدث هذه المشكلة تحديدًا في وقت المراهقة عند الرجال والسيدات، ويترتب عليها الشعور بالتوتر والإنزعاج الشديد، وفي الغالب تظهر حبوب الجبهة حينما يحدث التهاب بالجلد نتيجة تعرض الغدد الدهنية للإصابة بالبكتيريا الشديدة.

كما تحدث أيضًا هذه الحبوب نتيجة مجموعة من العوامل المختلفة مثل عوامل الوراثة وكذلك سن المراهقة وغيرها من الأسباب الأخرى المختلفة التي سوف نتعرف عليها بالتفصيل، كما نتعرف أيضًا على طريقة التخلص منها بالوصفات الطبيعية وبدون الحاجة لتناول أي أدوية على الإطلاق.

أسباب ظهور حبوب الجبهة

يرجع ظهور حبوب الجبهة لمجموعة عديدة من الأسباب المختلفة والتي تتمثل أهمها في :

1- تراكم كمية كبيرة من خلايا الجلد الميتة على البشرة، وبالتالي يؤدي ذلك لسد مسامات البشرة وظهور كمية كبيرة من الحبوب.

2- العوامل الوراثية بالإضافة لسن المراهقة وذلك لأن خلال هذه المرحلة تحدث مجموعة من التغييرات الهرمونية بالعمر.

3- تناول كمية كبيرة من الأطعمة الدهنية، كما أن تناول بعض الأدوية يكون واحد من أسباب ظهور حبوب الجبهة.

4- استعمال المنتجات التجميلية الغير مناسبة لطبيعة البشرة، كما أن عدم إزالة أثار المكياج يعتبر واحد من أسباب ظهور حبوب الوجه.

5- تقلبات الطقس وتغيير درجات الحرارة بإستمررا يؤدي لظهور الحبوب على البشرة.

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طريقة التخلص من حبوب الجبهة بدون ادوية

هناك الكثير من الطرق والوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من حبوب الجبهة بدون الحاجة لأي أدوية ومن أهم هذه الوصفات ما يلي :

الملح

حيث يستخدم لتنظيف البشرة والعمل على تقشيرها والتخلص من أي بكتيريا توجد بها، وأما عن طريقة الوصفة فهى تتكون من ملعقة واحدة من الملح مع نصف كوب من الماء ويتم تحضيرها عن طريق إضافة الملح للماء ونخلط المكونات معًا بطريقة جيدة، ويتم وضع محلول الملح على جميع مناطق الحبوب من خلال استعمال قطنة تكون نظيفة ونتركه عليها لمدة دقيقتين، ونغسل الوجه بعد ذلك جيدًا بالماء الفاتر والماء البارد بعد ذلك، وعلى أن نكرر الوصفة من مرة لمرتين كل يوم للحصول على نتائج جيدة وسريعة.

خل التفاح

حيث يلعب دور هام في تقليل إفرازات البشرة، كما يساعد في الوقت نفسه على التخلص من البكتيريا التي توجد بها والتي تؤدي لظهور هذه الحبوب وتتكون الوصفة من مقدار قليل من خل التفاح مع كمية بسيطة من الماء ويتم تحضير الوصفة من خلال القيام بخلط ملعقة من خل التفاح مع كمية من الماء ونقوم بوضع المحلول على مناطق الحبوب من خلال قطنة نظيفة ويترك على البشرة من خمس إلى سبعة دقائق، ونغسل الوجه بالماء البارد ويتم تكرار الوصفة كل يوم، لضمان التخلص من الحبوب بطريقة سريعة.

ملحوظة هامة : في حالة إذا كانت البشرة حساسة فيجب أن نقوم بخلط ملعقة واحدة من خل التفاح مع 3 ملاعق من الماء.

البيكنج صودا

من أجل تجفيف هذه الحبوب والقيام بتنعيم البشرة وتتكون الوصفة من ملعقة صغيرة منها مع كمية قليلة من الماء، ويتم تحضير الوصفة من خلال القيام بخلط كل من البيكنج صودا مع الماء جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة، ونضعها بعد ذلك على مناطق الحبوب، وندلكها بحركات دائرية ونتركها عليها لمدة خمس دقائق، ونغسل الوجه بعد ذلك بالماء الفاتر.

العسل والليمون

للتخلص من حبوب البشرة وتتكون الوصفة من ملعقة كبيرة من العسل مع ثلاثة قطرات من عصير الليمون، ويتم خلط العسل مع عصير الليمون جيدًا ونضع الخليط على الوجه، ونتركه حتى يجف بشكل جيد، ونغسل الوجه بالماء الفاتر.

الزبادي

لتقليل إنتشار حبوب الجبهة ويساعد في التخلص من جميع أثارها ويتم تحضيره من خلال إضافة ملعقة صغيرة من الزبادي للماء ونضيف الزبادي للماء المغلي ونتركه على النار يغلي لفترة، ونتركه حتى يبرد، ونضع الخليط على الوجه ونغسله بالماء بعد ذلك ونكرر الوصفة كل يوم.

عصير الليمون

حيث يعرف بفاعليته في قتل البكتيريا التي توجد بالبشرة وتتكون الوصفة من ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من الماء ونخلطهم معًا ونضعهم على مناطق الحبوب لمدة ساعتين، وتكرر الوصفة أكثر من مرة لضمان فاعلية الوصفة والحصول على نتائج جيدة.