انت الان تتابع موضوع جميع انواع ” حليب بروجرس ” بالتفاصيل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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إن الحليب من الأغذية الضرورية والهامة للأطفال منذ عمر ستة أشهر وحتى مرحلة البلوغ ، كما أن الرضاعة الطبيعية هي أساس تغذية الطفل منذ اليوم الأول لمولده وحتى سن عامين ، ولكن في مرحلة ما من عمر الطفل الرضيع يجب أن يتم إدخال نوع أخرمن الحليب بجانب حليب الأم وذلك لأن حليب الأم قد يفتقر لبعض العناصر الغذائية اللازمة لنمو الطفل .

ارشادات ادخال الحليب لطعام الأطفال

ولكن يجب قبل أن نبدأ في إعطاء الطفل الرضيع أي نوع من الحليب غير حليب الأم يجب أن نراجع طبيب الطفل الخاص ليحدد نوع الحليب المناسب لاحتياجاته والكمية التي يجب أن يحصل عليها وطريقة دمجها في النظام الغذائي للطفل .

وبالنسبة للأطفال بعد مرحلة الرضاعة فمن الضروري أن يتناول الطفل كوب أو كوبين من الحليب بشكل يومي لتلبية احتياجات الطفل من البروتين والكالسيوم في تلك المرحلة بعد أن يزداد نشاطه البدني ، ولكن في تلك المرحلة أيضًا قد يحتاج الطفل لأنواع أخرى من الحليب غير حليب الأبقار مثل الحليب المدعم بالحديد والفيتامينات لأنه قد يعوض نقص مجموعة من الفيتامينات والمعادن لدى الطفل .

ولذلك فإن حليب بروجرس يقدم مجموعة من التركيبات الخاصة التي تناسب احتياجات الطفل الغذائية في مراحل نموه المختلفة والمدعمة جميعها بالحديد والكالسيوم لتحفز نمو الأطفال بشكل طبيعي وصحي .

أنواع حليب بروجرس

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هذا الحليب مناسب للأطفال من عمر يوم وحتى 6 أشهر وهو معزز بنفس مكونات لبن الام تقريبًا للحفاظ على صحة الطفل ويدعم نموه السليم في المراحل الأولى من عمره .

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هذا الحليب مصنع وفق تركيبه تناسب عمر الأطفال من عام وحتى 3 سنوات لدعم نموهم العقلي والجسدي في تلك المرحلة المبكرة من حياتهم ، وهو مطور بنظام Wyeth Biofactors الأمريكي المطور الذي يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية عالية الجودة ، وهو مدعم بفيتامينات د و هـ والحديد والزنك والكالسيوم ، لتعويض أي نقص في العناصر الغذائية في نظام الطفل الغذائي .

ويتكون هذا الحليب من حليب أبقار خالي الدسم ولاكتوز وبروتين مصل اللبن وزيت فول الصويا وزيت عباد الشمس وزيت القرطم وحليب الصويا والذرة وأيضًا النيوكلوتيدات التي تدعم صحة الأمعاء .

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يتكون هذا الحليب من مستخلص حليب الأبقار منزوع الدسم واللاكتوز وزيت الصويا وبروتين مصل اللبن ، وزيت النخيل وزيت دوار الشمس مع فيتامينات ومعادن ، ومضادات للأكسدة وحليب الذرة وحليب الصويا .

هذا الحليب مصنوع وفق تركيبه مغذية للأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات ، وهي تناسب الاحتياجات الغذائية المتزايدة للأطفال في تلك المرحلة حيث يتزايد نشاطهم ، وقد يفتقر نظامهم الغذائي في تلك المرحلة لبعض العناصر الغذائية الضرورية للنمو والتي يعوضها حليب بروجرس مثل الحديد والكالسيوم وفيتامين د والزنك واليود وفيتامين أ .

كما أن حليب بروجرس كيدز4 مزود بدهون غير مشبعة وكمية قليلة من الدهون المشبعة وذلك حتى يكون صحي للقلب ، كما أن نكهته جيدة ومحببة للأطفال .

S26 Gold Progress Step 2 Formula Baby Milk Powder

هذا الحليب مناسب للأطفال أكثر من 6 أشهر ، وهو مصنوع بصيغة مغذية للأطفال مع تركيبه متطورة لتلبية احتياجات الطفل التي تتغير مع التقدم في العمر ، فهذا الحليب مدهم بالبروتين مع تركيز بروتين مصل اللبن وحليب الأبقار خالي الدسم ، ليكون سهل الهضم على معدة الطفل كما أنه يحتوي على حليب الصويا

طريقة تحضير هذا الحليب :

يتم اتباع التوجيهات المطبوعة على العبوة ، ولاحظ أن احتياجات الطفل تختلف تبعًا لسنة لذلك قد تحتاج لتحضير جرعة أكبر أو أقل من المذكورة على العبوة .

يفضل أن تعطي الحليب للطفل بمجرد تحضيره ، ومع ذلك يمكن حفظ الجرعة التي قمت بتحضيرها في الثلاجة واستخدامها في خلال 24 ساعة بعد التحضير .

يجب أن تقدم لطفلك طعام صلب بعد اتمام ستة أشهر .

يجب حفظ عبوة الحليب في مكان جاف وبارد .