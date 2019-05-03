انت الان تتابع موضوع تأخير القذف مع حبوب ” جويبوكس ” .. Joypox والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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إن مشكلة سرعة القذف من المشاكل الجنسية الشائعة ، ويمكن علاج تلك المشكلة باستخدام بعض الأدوية ، ومن بين أدوية علاج مشكلة سرعة القذف هي دواء جويبوكس والذي يحتوي على المادة الفعالة دابوكستين والتي تستخدم كمكون فعال في أدوية علاج سرعة القذف .

ما هو جويبوكس

أقراص جيوبوكس هي دواء يستخدم لعلاج مشكلة سرعة القذف ، لدى الرجال وهو يحتوي على المكون النشط دابوكستين ، وهو مثبط قصير الأمد لسيروتونين انتقائي يستخدم لتأخير القذف لدى الرجال من عمر 18 إلى 64 عام .

دواعي استعمال جيوبوكس والجرعة

تستخدم أقراص جيوبوكس لعلاج سرعة القذف لدى الرجال .

يستخدم قرص واحد من جيوبوكس قبل الجماع بحوالي 1 إلى 3 ساعات .

الآثار الجانبية لجويبوكس

قد تحدث بعض الآثار الجانبية من مكونات هذه الداء وبعضها نادرة ، ومنها :

الغثيان .

الصداع .

الدوخة .

جفاف الفم .

الإسهال .

الأرق .

احتياطات استخدام لجويبوكس

يرجى مراجعة طبيبك لتحديد الجرعة المناسبة لك من دواء جويبوكس .

لا يجب أن تعطي الدواء لأشخاص أخرين يعانون من نفس الأعراض قبل استشارة الطبيب .

لا تتناول جويبوكس أكثر من مرة واحدة كل 24 ساعة .

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قبل استخدام دواء لجويبوكس يجب أن تخبر طبيبك إذا كنت تتناول أي من الفيتامينات أو المكملات العشبية أو أي أدوية تؤخذ بدون وصفة طبية ، كما يجب أن تخبره إذا كنت تتناول أي أدوية لعلاج الحساسية أو إذا كنت تعاني من أي أمراض سابقة أو تنتظر إجراء جراحة أو كنت سيدة حامل .

كما يجب أن تخبر طبيبك إذا كنت تعاني من :

متلازمة الجيوب الأنفية المرضي .

تعاني من فشل في وظائف القلب .

كان لديك تاريخ من الاكتئاب الشديد أو الهوس .

تاريخ من الإغماء .

مرض القلب الإقفاري .

التفاعلات الدوائية لجويبوكس

قد تتداخل بعض الأدوية على جويبوكس أو تتفاعل معه ، مثل الأدوية التالية :

امبرينافير .

كلاريثروميسين .

ديلتيازيم .

الاريثروميسين .

فلوكونازول .

فلوكستين .

الكيتوكونازول .

سيليجيلين .

الإفراط في تناول جويبوكس

لا تتناول أكثر من الجرعة التي وصفها لك الطبيب ، فتناول المزيد من الدواء لن يحسن الأعراض ، ولكنه قد يسبب لك تسممًا خطيرًا ، فإذا كنت تشك أنك قد أفرطت في استخدام الدواء ، فاستشر الطبيب على الفور .

إذا تناولت جرعة واحدة منتهية الصلاحية من جويبوكس فمن غير المرجح أن تسبب لك ضررًا ، ولكن إذا شعرت بأي تعب أو توعك بعدها فيرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي للتأكد من سلامتك .

حفظ وتخزين جويبوكس

يجب أن تحفظ جميع الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال .

يجب أن تحفظ هذا الدواء في درجة حرارة الغرفة ، وبعيدًا عن الضوء والحرارة المباشرين ، ولا تعرضه للتجمد .

لا تتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية في المرحاض أو عبر أنابيب الصرف الصحي .