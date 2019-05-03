تأخير القذف مع حبوب ” جويبوكس ” .. Joypox

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إن مشكلة سرعة القذف من المشاكل الجنسية الشائعة ، ويمكن علاج تلك المشكلة باستخدام بعض الأدوية ، ومن بين أدوية علاج مشكلة سرعة القذف هي دواء جويبوكس والذي يحتوي على المادة الفعالة دابوكستين والتي تستخدم كمكون فعال في أدوية علاج سرعة القذف .
ما هو جويبوكس
أقراص جيوبوكس هي دواء يستخدم لعلاج مشكلة سرعة القذف ، لدى الرجال وهو يحتوي على المكون النشط دابوكستين ، وهو مثبط قصير الأمد لسيروتونين انتقائي يستخدم لتأخير القذف لدى الرجال من عمر 18 إلى 64 عام .
دواعي استعمال جيوبوكس والجرعة
تستخدم أقراص جيوبوكس لعلاج سرعة القذف لدى الرجال .
يستخدم قرص واحد من جيوبوكس قبل الجماع بحوالي 1 إلى 3 ساعات .
الآثار الجانبية لجويبوكس
قد تحدث بعض الآثار الجانبية من مكونات هذه الداء وبعضها نادرة ، ومنها :
الغثيان .
الصداع .
الدوخة .
جفاف الفم .
الإسهال .
الأرق .
احتياطات استخدام لجويبوكس
يرجى مراجعة طبيبك لتحديد الجرعة المناسبة لك من دواء جويبوكس .
لا يجب أن تعطي الدواء لأشخاص أخرين يعانون من نفس الأعراض قبل استشارة الطبيب .
لا تتناول جويبوكس أكثر من مرة واحدة كل 24 ساعة .
قبل استخدام دواء لجويبوكس يجب أن تخبر طبيبك إذا كنت تتناول أي من الفيتامينات أو المكملات العشبية أو أي أدوية تؤخذ بدون وصفة طبية ، كما يجب أن تخبره إذا كنت تتناول أي أدوية لعلاج الحساسية أو إذا كنت تعاني من أي أمراض سابقة أو تنتظر إجراء جراحة أو كنت سيدة حامل .
كما يجب أن تخبر طبيبك إذا كنت تعاني من :
متلازمة الجيوب الأنفية المرضي .
تعاني من فشل في وظائف القلب .
كان لديك تاريخ من الاكتئاب الشديد أو الهوس .
تاريخ من الإغماء .
مرض القلب الإقفاري .
التفاعلات الدوائية لجويبوكس
قد تتداخل بعض الأدوية على جويبوكس أو تتفاعل معه ، مثل الأدوية التالية :
امبرينافير .
كلاريثروميسين .
ديلتيازيم .
الاريثروميسين .
فلوكونازول .
فلوكستين .
الكيتوكونازول .
سيليجيلين .
الإفراط في تناول جويبوكس
لا تتناول أكثر من الجرعة التي وصفها لك الطبيب ، فتناول المزيد من الدواء لن يحسن الأعراض ، ولكنه قد يسبب لك تسممًا خطيرًا ، فإذا كنت تشك أنك قد أفرطت في استخدام الدواء ، فاستشر الطبيب على الفور .
إذا تناولت جرعة واحدة منتهية الصلاحية من جويبوكس فمن غير المرجح أن تسبب لك ضررًا ، ولكن إذا شعرت بأي تعب أو توعك بعدها فيرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي للتأكد من سلامتك .
حفظ وتخزين جويبوكس
يجب أن تحفظ جميع الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال .
يجب أن تحفظ هذا الدواء في درجة حرارة الغرفة ، وبعيدًا عن الضوء والحرارة المباشرين ، ولا تعرضه للتجمد .
لا تتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية في المرحاض أو عبر أنابيب الصرف الصحي .
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