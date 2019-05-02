تفشي الكوليرا في شمال موزمبيق بعد إعصار "كينيث"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفشي الكوليرا في شمال موزمبيق - أرشيفية
أعلن مسؤولون في وزارة الصحة بموزمبيق، الخميس، تفشي مرض الكوليرا في شمال البلاد إثر اجتياح إعصار كينيث لإقليم كابو دلجادو الأسبوع الماضي، حسب ما ذكرت قناة تلفزيون "إس تي في" المحلية.
واجتاح الإعصار "كينيث" إقليم كابو دلجادو الأسبوع الماضي، مصحوباً بأمطار غزيرة، ليدمر قرى بكاملها برياح عاتية بلغت سرعتها 280 كيلومتراً في الساعة، ما أودى بحياة 41 شخصاً على الأقل، وخلّف فيضانات جارفة.
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