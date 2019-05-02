جراثيم تغير مكونات سطحها لخداع الجهاز المناعي للجسم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتشاف كيفية خداع بكتيريا مسببة للالتهابات جهاز المناعة
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة شيفيلد البريطانية الطريقة التي تتفادى بها جرثومة تستوطن الجهاز الهضمي جهاز المناعة.
وخلال الدراسة التي قادها قسم البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة، ونشرت في دورية "PLoS Pathogens"، وجد الباحثون أن بكتيريا "E.faecalis"، التي تعد أحد مسببات التهابات صمامات القلب والمسالك البولية، تغير أحد مكونات سطحها الخلوي من أجل تجنب الجهاز المناعي.
ويتعرف الجهاز المناعي على عديد السكاريد (السكريات السطحية) الخاص بالغشاء الخارجي للبكتيريا، ما يساعده على مواجهتها، ولكن الدراسة أظهرت أن هذا الكائن الحي يعدل سطح عديد السكاريد للتهرب من الجهاز المناعي.
ويقول الدكتور ستيفان ميسناج، كبير المحاضرين في البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية، في تقرير نشره موقع جامعة شيفيلد، بالتزامن مع نشر الدراسة: "مشكلة هذه البكتيريا أن لديها مقاومة طبيعية لطائفة واسعة من المضادات الحيوية، بما في ذلك مشتقات البنسلين".
ويضيف: "استهداف الآلية التي تعدل بها البكتيريا السكريات السطحية يمكن أن يكون استراتيجية جديدة لتطوير علاجات جديدة لمكافحتها".
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