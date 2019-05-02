شكرا لقرائتكم خبر عن مش زى بعض .. كيف تفرق بين نوبات القلق والفزع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما يختلط الأمر بين نوبة القلق أو نوبة الفزع، ولكنهما مختلفان للغاية من حيث الشدة والفترة الزمنية التي تستغرقها كل منهم، ويعرض تقرير موقع " medicalnewstoday" كيفية معرفة الفرق بينهم.

هجوم القلق ضد نوبة الفزع

واحدة من الأشياء الرئيسية التي يجب معرفتها عن نوبة الفزع هي أنها أحد أعراض اضطراب الهلع وتندلع من اللون الأزرق ،و يمكن أن تشمل الأعراض الجسدية زيادة معدل ضربات القلب ، والتعرق ، والغثيان ، وألم في الصدر ، والدوخة ، واتساع العين ، وسوف يشعر الناس في كثير من الأحيان شعور الهلاك ، والموت الوشيك ، أو فقدان السيطرة.

ولكن نوبة القلق ، سوف تظهر على الأشخاص أعراض مثل اضطرابات النوم ، وتوتر العضلات ، والتهيج ، والغثيان ، والتعرق ، وصعوبة التركيز

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نوبة الفزع

أسباب نوبات الفزع مقابل نوبات القلق

نوبة الفزع تحدث نتيجة تفعيل نظام الخوف "الجهاز العصبي الودي"، و يحدث فقط في وقت لا يوجد فيه أي شيء خارجي يخاف منه الشخص ، وهو ما يثير القلق بشأنهن خلال نوبة الفزع يغمر الجسم الأدرينالين ، وينشط الجزء من الدماغ الذي يتعامل مع المشاعر ، هذه الطفرة تسبب الأعراض الجسدية والعاطفية لهجوم الذعر، وتستمر النوبة 5 إلى 30 دقيقة وغالبًا ما تنتهي فجأة كما بدأت.

نوبات القلق متشابهة معها ، لكنها ليست شديدة حيث يتم إطلاق هرمون التوتر "الكورتيزول"، ولكن يمكن استمرار حالة القلق الشديد لمدة 5 ساعات.



نوبات القلق

علاج نوبات الفزع المتكررة

إذا كنت تعاني من نوبات ذعر متكررة ، فإن أول علاج هو العلاج السلوكي المعرفي، يساعدك هذا النهج على تغيير طريقة تفكيرك والرد على أفكارك، قد يميل الكثير من الأشخاص الذين يتعرضون لهجمات متكررة إلى تجنب التجارب والأماكن التي قد تسبب قلقًا لهم، أو حتى تذكير الشخص بنوبة الذعر، و لكن علاج هجمات الذعر يهدف إلى تعريض الناس ببطء لمخاوفهم. لتقليل أنماط التجنب.