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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى كل أم أو امرأة حامل إلى معرفة كل المعلومات اللازمة للتعامل مع رضيعها، خاصة فى سنة أولى أمومة، لذا إذا كنتِ أماً لأول مرة يجب أن تعرفين مجموعة من المعلومات عن صحة الرضيع وصحتها بعد الحمل والولادة، فى هذا التقرير نتعرف على 10 معلومات يجب أن تعرفها كل أم فى سنة أولى أمومة، بحسب ما ذكر موقع "parent24".



الطفل الرضيع

10 معلومات لازم تعرفها كل أم فى سنة أولى أمومة

1-براز الطفل لأول مرة يكون عبارة عن مادة لزجة سوداء تميل للون الأخضر ويتغير لونه عندما يكبر الطفل قليلاً.

2- طفلك يحتاج للرضاعة كل ساعتين على الأقل ويمكن أن يبدأ فى تناول الأطعمة الصلبة من سن الستة أشهر.

3- طفلك لن ينام طوال الليل، سوف يستيقظ كثيراً أثناء الليل للرضاعة.

4-من الطبيعى أن يبكى الطفل كثيراً لأسباب عديدة منها: رغبته فى احتضانك أو تغيير الحفاضة أو الرضاعة أو بدون سبب أيضاً.

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5- طفلك لا يرى الأشياء البعيدة، فخلال الأسابيع القليلة الأولى من حياته، يمكن لطفلك التركيز فقط على الأشياء من 20 إلى 30 سم أمامه.

6-استخدمى منتجات للعناية ببشرة طفلك خالية من المواد الكيميائية لأن بشرته حساسة.

7-يجب أن يتجشأ الطفل بعد كل رضعة تقومى بإرضاعها له.

8- سوف تسقط سرة المولود خلال 7 إلى 10 أيام من الولادة ويمكن أن تتأخر قليلاً.

9-يمكن لرضيعك أن يشعر بوجود الأم ويتعرف عليها من خلال الرائحة.

10-لا تقلقى بشأن وزن الطفل فى الأسابيع الأولى.