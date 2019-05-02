فوائد الجريش لمرضى القولون العصبي

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أصبح الجريش من الأطعمة التي تُستهلك اليوم في جميع أنحاء العالم حتى أصبح من الأطعمة التي يتم استهلاكها اليوم في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا لأنها مليئة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة مثل الروتين والعفص والكاتشين ،وتحتوي أيضًا على مادة البوليفينول ، مع الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية كما أنها قليلة السعرات الحرارية ، فهي مقارنة بالحبوب الأخرى تحتوي على تركيبة فريدة من العناصر المغذية والتي تعالج أمراض مثل فقر الدم وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وتعمل على تحسين الهضم ومفيدة للقولون العصبي وتعمل على تخفيف أعراض الإمساك .

القيمة الغذائية للجريش

لكل 168 جرام من الجريش المطهو :

-155سعرة حرارية .

-33.5 جرام كربوهيدرات .

-5.7 جرام بروتين .

-1جرام دهون .

-4.5 جرام ألياف غذائية .

-0.7 منجنيز .

-85.7 ملليجرام ماغنسيوم .

-118جرام فسفور .

-0.2 مليجرام نحاس .

-1.6 ملليجرام نياسين .

-1ملليجرام زنك .

-1.3ممليجرام حديد .

-0.1 ملليجرام فيتامين ب .

-23.5حمض الفوليك .

-0.6 حمض حمض البانتوثنيك .

-3.7 السيلينيوم .

بالإضافة أيضًا لاحتوائه على بعض فيتامين K وفيتامين E والثيامين والريبوفلافين والكولين والبيتين والكالسيوم والبوتاسيوم ، والجريش عبارة عن قمح مجروش ومتواجد بشكلين جريش القمح الخشن ، وجريش القمح الناعم ، ويدخل النوعين في الأطباق العربية ولاسيما في شبه الجزيرة العربية لما له من الفوائد الصحية المفيدة للجسم .

فوائد الجريش الصحية

الجريش غني بالألياف والعناصر الغذائية

يحتوي الجريش بأنواعه على الكثير من الألياف الغذائية والفيتامينات وخاصة فيتامين ب ، بما في ذلك الفولات والنياسين والثيامين بجانب المعادن مثل الزنك والحديد والماغنسيوم والمنجنيز ، بجانب احتوائه على البروتين ، ومضادات الأكسدة حمض الفيتيك ، ، حمض الفيروليك ، ومركبات الكبريت .

الجريش يقلل من خطر أمراض القلب

واحدة من أكبر الفوائد الصحية للجريش هي أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ، والتي هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم ، توصلت دراسة أجريت على نتائج 10 دراسات أخرى إلى أن ثلاث وجبات (28 جرام) من الجريش يوميًا قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 22٪ .

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الجريش يقلل من خطر السكتات الدماغية

الجريش يساعد على التقليل من خطر السكتات الدماغية ، ففي تحليل لستة دراسات أجريت على ما يقرب من 250.000 شخص ، كانوا يتناولون الجريش بشكل قليل ووجدت الدراسات أنهم أكثر عرضةً لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 14 ٪ من أولئك الذين يتناولون كمية كبيرة ، وهذا بفضل احتوائه على الألياف الغذائية وفيتامين K ومضادات الأكسدة التي تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية .

الجريش يقلل من السمنة

فتناول الأطعمة الغنية بالألياف يمكنها أن تساعدك على ضعف الشهية ، فيُنصح باتباع نظام غذائي عالي الألياف لفقدان الوزن ، تم ربط تناول 3 وجبات تحتوي على الجريش يوميًا بمؤشر كتلة الجسم المنخفض ، وانخفاض دهون البطن في مراجعة 15 دراسة علمية أجريت على ما يقرب من 120.000 شخص .

الجريش لمرض السكري

بسبب وجود معدن الماغنسيوم في الجريش يساعد الجسم في عملية استقلاب الكربوهيدرات المرتبطة بحساسية الأنسولين ، كما أنه يحتوي على الألياف الغذائية المفيدة للتحكم في الوزن وهو عامل خطر لمرضى السكري .

الجريش والقولون العصبي

تعد متلازمة القولون العصبي من الأمراض الشائعة جدًا هذه الأيام تنتشر عالميًا ، غالبًا ما يعاني المصابون بالقولون العصبي من ألم في البطن وتغيرات في عملية التغوط ، كالتغوط غير المنتظم ودائمًا ما يعانون من الإسهال أو الإمساك الشديد بجانب عدد من الأعراض الأخرى مثل انتفاخات البطن والبراز المخاطي والحاجة للتغوط .

وقد أظهرت جملة من الدراسات العلمية أو وجود تغير في الاتصال الهرموني والعصبي الرابط بين الجهاز الهضمي والدماغ هو السبب ويكون ذلك إما بسبب التغيرات الوراثية أو النفسية ، أو بسبب وجود اضطراب في حركة الأمعاء ، أو بسبب امتلاء المستقيم والأجزاء الأخرى من القولون وقد يكون نتيجة للبعض الأمراض النفسية كالاكتئاب والقلق والتوتر .

الجريش لعلاج متلازمة القولون العصبي : تعمل الألياف الغذائية الموجودة في الجريش مع المعادن على تدعيم عملية الهضم الصحي بعدة طرق مختلفة فتساعد الألياف على دفع الطعام من المعدة للأمعاء بسهولة مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك ، تساعد الألياف الغذائية على زيادة نشاط البكتيريا الجيدة في المعدة والأمعاء مما يدعم من صحة الجهاز الهضمي .

كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ، مما يقلل من الالتهاب الداخلي في المعدة والأمعاء والتخفيف من انتفاخات البطن ، في جملة من الدراسة العلمية استبدل المبحوثين الحبوب الغذائية بالجريش مما ساعدهم على التقليل من أعراض الالتهاب بالمعدة والأمعاء والتخفيف من آلام البطن ، وتشير الأبحاث العلمية الحالية إلى أن أقوى فوائد الجريش أنه يمنع من ظهور السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم وهي أحد أنواع السرطان الأكثر شيوعًا .