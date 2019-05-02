تعرفي على طريقة تحضير طبقات نابوليتان تشيز كيك اللذيذة

القاهرة - لايف ستايل مقادير طبقات نابوليتان تشيز كيك اللذيذة - بسكويت أوريو : كوب ونصف (مفتت، للقاعدة)

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة (للقاعدة)

- الجبن الكريمي : عبوة (بحرارة الغرفة، لطبقة الشوكولاتة)

- سكر : ربع كوب (لطبقة الشوكولاتة)

- رقائق الشوكولاته : ثلاث أرباع الكوب (لطبقة الشوكولاتة)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (لطبقة الشوكولاتة)

- كريمة الخفق : كوب (لطبقة الشوكولاتة)

- الجبن الكريمي : عبوة (بحرارة الغرفة، لطبقة الفراولة)

- سكر : ربع كوب (لطبقة الفراولة)

- خلاصة الفراولة : ملعقة كبيرة ((متوفرة بالسوبرماركت في قسم الفانيلا) لطبقة الفراولة)

- كريمة الخفق : كوب (لطبقة الفراولة)

- الجبن الكريمي : عبوة (بحرارة الغرفة، لطبقة الفانيلا)

- عصير الليمون : ملعقة صغيرة (لطبقة الفانيلا)

- سكر : ربع كوب (لطبقة الفانيلا)

- كريمة الخفق : كوب (لطبقة الفانيلا) طريقة تحضير طبقات نابوليتان تشيز كيك اللذيذة

1. ذوبي 4 ملاعق الزبدة واخلطيها مع بسكوت الأوريو المفتت و رصي البسكوت في قالب التشيز كيك. 2. لعمل طبقة الشوكولاتة: اخفقي الجبنة الكريمية مع السكر على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين. 3. ذوبي رقائق الشوكولاتة والزبدة في حمام مائي أو بالمايكرويف. 4. اخلطي الشوكولاتة المذوبة مع خليط الجبنة واخفقي على سرعة متوسطة ثم أضيفي الكريمة المخفوقة وحركي بالملعقة. 5. ضعي خليط الشوكولاتة فوق طبقة الأوريو بقالب التشيز كيك وأدخليه الفريزر. 6. لعمل طبقة الفراولة: اخفقي الجبنة الكريمية مع السكر على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين ثم أضيفي خلاصة الفراولة واخفقي على سرعة متوسطة. 7. أضيفي الكريمة المخفوقة وحركي بالملعقة. Advertisements 8. ضعي خليط طبقة الفراولة بكيس كريمة. 9. اخرجي قالب التشيز كيك من الفريزر ووزعي طبقة خليط الفراولة فوق الشوكولاتة بواسطة كيس الكريمة لعمل طبقة أخرى وأعيدي القالب إلى الفريزر. 10. لعمل طبقة الفانيلا: اخفقي الجبنة الكريمية مع السكر وعصير الليمون على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين. 11. أضيفي الكريمة المخفوقة وحركي بالملعقة وضعي الخليط بكيس الكريمة. 12. اخرجي قالب التشيز كيك من الفريزر ووزعي طبقة خليط الفانيلا بواسطة كيس الكريمة لعمل طبقة أخرى وضعي القالب في الثلاجة لمدة ليلة كاملة وقدميه. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الليمون البارد بالشوكولاتة البيضاء طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الأفوكادو

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