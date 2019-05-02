شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. الجهاز العصبى الودى شبكة من الخلايا تنظم عمليات الجسم غير الطوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الجهاز العصبى الودى (SNS) جزءًا من الجهاز العصبي المستقل، والذي يشمل أيضًا على الجهاز العصبي السمبتاوى.

يعمل الجهاز العصبي الودي وفقا لموقع "sciencedaily" من خلال سلسلة من الخلايا العصبية المترابطة، وغالبًا ما تعتبر الخلايا العصبية الودية جزءًا من الجهاز العصبي المحيطي، على الرغم من وجود العديد منها داخل الجهاز العصبي المركزي .

يعد الجهاز العصبي الودي جزءًا من الجهاز العصبي اللاإرادي ، وهو عبارة عن شبكة واسعة من الخلايا العصبية التي تنظم عمليات الجسم غير الطوعية، حيث يتوسط الجهاز العصبي اللاإرادي الإجراءات التي تحدث دون تحكم طوعي مثل معدل ضربات القلب أو ضغط الدم.



الجهاز العصبى

وظائف الجهاز العصبي الودي

يمكن للجهاز العصبي الودي الحفاظ على التوازن من خلال إجراءات مثل التعرق لتغير الحرارة، أوعن طريق تغيير الناتج القلبي على أساس الموقف والنشاط. ومع ذلك ، فمن المعروف عن تحفيزه لاستجابة الجسم للقتال أو الطيران.

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الاستعداد للتعامل مع حالات الطوارئ

عندما يتم تنشيط الجهاز العصبي الودي بأكمله ، هناك سلسلة من ردود الفعل من جميع أجهزة الجسم للتعامل مع حالات الطوارئ، وهذا يشمل زيادة في معدل ضربات القلب ، وتمدد الشعب الهوائية ، واتساع حدقة العين، وجميع ردود الفعل هذه موجهة نحو زيادة الوعي والاستعداد لمكافحة الخطر.



درجة حرارة الجسم

تنظيم درجة حرارة الجسم

الجهاز العصبي الودي لديه عدد من الأدوار للحفاظ على التوازن، فهو ينظم درجة حرارة الجسم، كما يمكن أيضا أن يحفز غدد العرق لتهدئة الجسم.

ينظم التغيرات فى نظام القلب والأوعية الدموية

ينظم الجهاز العصبي الودي تغييرات دقيقة على نظام القلب والأوعية الدموية، فعندما يكون هناك تغيير في الموقف من الجلوس إلى الوقوف ، يجب تغيير ناتج القلب لاستيعاب هذا التغيير، وفي الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات فى الجهاز العصبى الودى، واحدة من أولى علامات المرض هي الدوخة الوضعية.