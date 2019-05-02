مياه الشرب في كاليفورنيا تهدد 15 ألفا بالسرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مياه الشرب في كاليفورنيا تهدد 15 ألفاً بالسرطان
كشفت دراسة جديدة عن فضيحة صحيّة في كاليفورنيا الأمريكيّة بعدما أثبتت أن شرب المياه من الصنبور في الولاية يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن مجموعة عمل بيئية غير حكوميّة، أنهم عثروا على زرنيخ وملوثات أخرى في المياه، وهو ما يهدد 15 ألفاً و500 فرد بالإصابة بالسرطان.
ودرس الباحثون التأثيرات الصحيّة مجتمعة للملوثات الموجودة في 2737 شبكة مياه مجتمعيّة في جميع أنحاء كاليفورنيا، وتبين أن الاستهلاك المطوّل للمياه الملوثة قد يسبب 15 ألفاً و500 حالة جديدة من السرطان. ووجدت الدراسة آثارا للزرنيخ والكروم سداسي التكافؤ ومواد تطهير زائدة في شبكات المياه.
وتُستخدم هذه الملوّثات فيدرالياً وعلى مستوى الولاية، لكن الدراسة وجدت أن غالبيّة مخاطر الإصابة بالسرطان ترجع إلى التأثير التراكمي لهذه الكميّات رغم أنه مسموح بها قانونًا.
وأوضح الباحثون أن الغالبية العظمى من مخاطر الإصابة بالسرطان ترجع نحو 85% منها إلى مزيج من الملوِّثات المضافة حسب الحدود القانونية.
وفي حين أن الدراسة لا تحدد مناطق أو شبكات مياه معيّنة تتأثر بالملوثات، لكنها أشارت إلى أنَّ الآثار التراكمية كانت مشكلة "ضخمة" في العديد من شبكات المياه الأصغر في الولاية.
وأضافت أن الزرنيخ هو العامل الأكبر في زيادة خطر الإصابة بالسرطان في المجتمعات التي يقل عدد سكانها عن 1000 شخص.
ويأمل الباحثون في أن تضع الدراسة الأساس للتعامل مع ملوِّثات المياه بطريقة أكثر صرامة بدلاً من وضع قيود صحيّة على مادة كيميائيّة واحدة فقط في كل مرة، لأن مياه الشرب في كثير من الأحيان تحتوي على ملوثات متعددة.
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