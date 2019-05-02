طريقة إعداد وتحضير ريش بصوص الكاري

القاهرة - لايف ستايل مقادير ريش بصوص الكاري - الكاري : 4 ملاعق كبيرة (أصفر)

- زيت الفول السوداني : 3 ملاعق كبيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- لحم الريش : 1 كيلو (ضاني)

- البصل : نصف حبة (مقطع)

- مرق دجاج : كوب

- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون) طريقة تحضير ريش بصوص الكاري

1. ينثر الكاري فوق لحم الريش. 2. نحضر مقلاة غير قابلة للإلتصاق وتدهن بواسطة فرشاة بالزبدة وتوضع على النار وتسخن جداً ونشوي لحم الريش عليها. 3. في مقلاة أخرى على النار نضع معلقتين زيت فول سوداني ثم نضع البصل ويشوح حتى يذبل. Advertisements 4. ثم نضع ملعقة كاري ونقلب جيداً ثم نضع كوب من المرق وملعقة الصلصة ونقلب جيداً وتترك على النار حتى تتكاثف ثم نضع ملعقة من الزبدة وتقلب ويتبل بالملح والفلفل. 5. نضع لحم الريش في طبق التقديم ونضع فوقها صوص الكاري وتقدم ساخنة. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير لحم الريش بالتتبيلة السهلةت عرفي علي طريقة إعداد وتحضيركفتة الدجاج بالكاري

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