طريقة إعداد وتحضير الدجاج الصيني

القاهرة - لايف ستايل مقادير دجاج صيني - صدر الدجاج : 22 صدر (فيليه / مقطع شرائح طولية)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- النشاء : ملعقة كبيرة

- ماء بارد : نصف كوب

- عصير الليمون : 1 حبة

- خل الأرز : ملعقة كبيرة ونصف

- الكاتشاب : ملعقة كبيرة

- الصويا صوص : ملعقة كبيرة

- السكر البني : ملعقة كبيرة

- سويت تشيلي صوص : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- البصل الأخضر : ربع كوب (مفروم)

- الفلفل الاحمر الحار : قرن (مفروم)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومفروم)

- كاجو : نصف كوب (ني) طريقة تحضير دجاج صيني

1. تبلي الدجاج المقطع بالملح والفلفل. 2. اخلطي النشا مع الماء البارد في وعاء حتى يذوب النشا. 3. أضيفي للخليط عصير الليمون وخل الأرز والكاتشاب والصويا صوص والسكر البني وصلصة التشيلي وحركي المزيج حتى يذوب السكر البني تماماً. 4. سخني الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة ويمكنك استخدام مقلاة الووك. Advertisements 5. أضيفي الزنجبيل والفلفل الحار وقلبي لمدة دقيقتين ثم أضيفي الكاجو والثوم وقلبي حتى يتحمر الكاجو. 6. أضيفي الدجاج وقلبي بسرعة حتى يتحمر الدجاج. 7. خففي النار وأضيفي خليط النشا مع الصويا صوص وقلبي المزيج حتى تتكاثف الصلصة واتركيها لمدة دقيقتين على النار. 8. قدميها ساخنة مع رشة بصل أخضر إلى جانب الأرز أو النودلز حسب الرغبة. قد يهمك أيضا:طريقة تحضير شوربة الدجاج لرجيم صحي طريقة تحضير الأرز بالدجاج والكارى

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