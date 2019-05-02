شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من الإضراب النفسي الداخلى؟.. اعرف زاى تتعامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعاني من عدم القدرة على التركيز الجيد؟.. هل تشعر بعدم القدرة على النوم بعمق؟..إذا كانت إجابتك نعم فعليك التعرف علي الإضراب النفسي الداخلي الذي يؤثر على حياتك وطبيعتها بشكل سلبي، وطرق التخلص من هذا الأمر بأبسط الطرق، وذلك وفقا لموقع " .researchgate ".

أوضح التقرير أن عدم القدرة على النوم بشكل جيد وعميق، وأيضا فقدان التركيز، والشعور بضربات القلب السريعة والارتعاش في الجسم، من الأمور التي تعد مؤشرت لإصابتك بالإضراب النفسي الداخلي، ويجب عليك استشارة طبيب للتعرف على أفضل طرق العلاج الفعالة، وهذا الأمر في حالة زيادة الأعراض عن ثلاث أسابيع.





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وأشار التقرير، أن هناك بعض الأمراض التي تزيد من فرص الإصابة بالاضراب النفسي الداخلي، ومنها الاصابة بالغدة الدرقية ومرحلة سن اليأس عند النساء، وانخفاض ضغط الدم، ومشاكل في ضربات القلب، فهذه الأمور تزيد بشكل ملحوظ من الإصابة بهذا المرض.





كما أضاف التقرير، أن الانشغال في ممارسة مهام كثيرة في اليوم من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الاضراب النفسي الداخلي، ويتم ذلك عن طريق ممارسة الرياضة والاهتمام بنوعية الطعام المتناول وممارسة اليوجا، فجميع هذه الحيل يساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء علي الاضطراب النفسي الداخلي.