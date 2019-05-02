شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” تعتمد أول لقاح للوقاية من مرض حمى الضنك فى المناطق الموبوءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” اليوم عن الموافقة على “Dengvaxia ، وهو أول لقاح معتمد للوقاية من مرض حمى الضنك الناجم عن جميع الأنماط لفيروس حمى الضنك (1 و2 و3 و4) في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عامًا والذين يعيشون في المناطق الموبوءة.

ووفقاً لـ“FDA” تستوطن حمى الضنك في الأراضي الأمريكية في ساموا الأمريكية، وجوام، وبورتوريكو، وجزر فرجن الأمريكية.

وقالت آنا أبرام، نائبة مفوض إدارة الأغذية والعقاقير في السياسة والتشريعات والشئون الدولية: "مرض حمى الضنك هو أكثر الأمراض الفيروسية التي تنقلها البعوض انتشارًا في العالم، وقد ارتفع معدل الإصابة في العالم في العقود الأخيرة".

وتابعت "أبرام": "تلتزم FDA بالعمل بشكل استباقي مع شركائنا في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وكذلك مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، لمكافحة تهديدات الصحة العامة، من خلال تسهيل تطوير وتوافر المنتجات الطبية إلى معالجة الأمراض المعدية الناشئة.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج لمرض حمى الضنك إلا أن موافقة اليوم هى خطوة مهمة نحو المساعدة في تقليل تأثير هذا الفيروس في المناطق الموبوءة بالولايات المتحدة.

ويقدر مركز السيطرة على الأمراض أن أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون في مناطق معرضة لخطر الإصابة بفيروس حمى الضنك ، وهو سبب رئيسي للمرض بين الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.

ويمكن أن تؤدي العدوى اللاحقة إلى حمى الضنك الشديدة، بما في ذلك حمى الضنك النزفية (DHF)، وهي شكل أكثر حدة من المرض الذي يمكن أن يكون قاتلاً.

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وقد تشمل الأعراض ألم في المعدة، قيء مستمر، نزيف، ارتباك وصعوبة في التنفس، ونظرًا لعدم وجود أدوية محددة معتمدة لعلاج مرض حمى الضنك، تقتصر الرعاية على إدارة الأعراض.

وكل عام ما يقدر بنحو 400 مليون إصابة بفيروس حمى الضنك تحدث عالميا وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض.

وتم تحديد أمان وفعالية اللقاح في ثلاث دراسات شملت حوالي 35 ألف شخص في المناطق الموبوءة بحمى الضنك، بما في ذلك بورتوريكو وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتم تحديد فعالية اللقاح بنسبة 76٪ تقريبًا في الوقاية من مرض حمى الضنك المصاحب للأعراض المؤكّد مختبريًا لدى الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 16 عامًا والذين سبق أن أصيبوا بمرض حمى الضنك المؤكّد مختبريًا.

وتمت الموافقة بالفعل على Dengvaxia في 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي أبلغ عنها أولئك الذين تلقوا لقاح “Dengvaxia” كانت الصداع وآلام العضلات وآلام المفاصل والتعب وألم موقع الحقن والحمى منخفضة الدرجة.