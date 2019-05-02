شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. العصب الخامس ما هو وكيف تكتشف الإصابة به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العصب الخامس هو التهاب يصاب به الوجه، يزداد الشعور بألم شديد في الوجه عند التعرض لتيار الهواء البارد، أو عند تحريك أعصاب الوجه بالطعام أو الكلام أو ما شابه ذلك، وخلال هذا التقرير سنتعرف على كل شيء يخص العصب الخامس وذلك وفقا لموقع " webmed".

ما هو العصب الخامس؟

العصب الخامس هو عصب متواجد في الوجه ويصل إلى المخ، وعند التعرض للإصابة به يؤثر على إحدى جهات الوجه ويتسبب في عدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي بها.



عصب خامس

ما هي أسباب الإصابة بالعصب الخامس؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالعصب الخامس، فعند التقدم في العمر والتعرض للضغط النفسي الشديد يتسبب هذا الأمر في زيادة نسبة الإصابة، كما أن الإصابة بمرض الـ"M S" التصلب المتعدد، وأيضا التعرض للإصابة بورم يتسبب في الضغط علي العصب.

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متي يشعر المريض بألم التهاب العصب الخامس؟

يشعر المريض بألم شديد عند القيام بأي نوع من النشاطات كالحلاقة، أو عند لمس الوجه، في بعض الأحيان لا يقدر الشخص علي تناول الطعام ولا الشراب، ولا حتي غسيل الأسنان أو التحدث أو الضحك .

ماهى أعراض الإصابة بالعصب الخامس ؟

أعراض عدة يجب توخي الحذر منها ولفت النظر لها، ومنها ألم شديد في احدي جوانب الوجه ووخز في الوجه وعدم تحمل لمس الوجه أو النوم علي هذا الاتجاه المصاب.



الاصابة بالعصب الخامس

ما هو علاج الإصابة بالعصب الخامس ؟

أخذ بعض الفيتامينات والأدوية لتحسن الحالة، وفي حالة عدم الاستجابة يطلب الطبيب الدخول للعمليات لتحسن حالة المصاب.