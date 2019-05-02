القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- سكر : نصف كوب

- الزبدة : نصف كوب (طرية)

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- دبس التمر : كوب

- طحين : كوبان ونصف (منخل)

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة ونصف

- القرفة : ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- ماء ساخن : كوب طريقة تحضير 1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة. 2. ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين. 3. اخفقي السكر والزبدة حتى يصبح الخليط كريمي وهش. 4. أضيفي البيضة والدبس واخفقي. 5. اخلطي الطحين مع القرفة والبيكنج صودا والملح والزنجبيل في وعاء. Advertisements 6. أضيفي خليط الطحين لخليط الزبدة والسكر والبيض والدبس واخفقي المزيج حتى يتجانس. 7. صبي المزيج في قالب الكيك المجهز وأدخليه الفرن لمدة 45 دقيقة حتى ينضج الكيك. 8. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 15 دقيقة. 9. قطعي الكيك وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضيرمربعات الكوكيز بالسكر والقرفة طريقة إعداد وتحضيركيك الشوفان بالقرفة والمكسرات دايت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تحضير كيك القرفة بالزنجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.