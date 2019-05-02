طريقة تحضير كيك القرفة السهل

القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- طحين : كوب ونصف

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- سكر : 6 ملاعق كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- المارغرين : ثلث كوب

- حليب : نصف كوب (سائل)

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقتان كبيرتان (مذابة / لكراميل الوجه)

- السكر البني : نصف كوب (لكراميل الوجه)

- طحين : ملعقتان كبيرتان (لكراميل الوجه)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (لكراميل الوجه)

طريقة تحضير 1. سخني الفرن على حرارة 220 و ادهني صينية 9 انش بالزبدة ورشة طحين. 2. في وعاء اخلطي الطحين والبيكنج باودر والسكر والملح واتركيه جانبا. 3. قطعي المارغرين لقطع صغيرة جدا وافركي مزيج الطحين فيها حتى يصبح كالفتات. 4. في وعاء آخر اخفقي البيض جيدا ثم أضيفي الحليب و الفانيلا مع الخفق. 5. أضيفي مزيج البيض والحليب إلى مزيج الطحين وحركي حتى يمتزج. Advertisements 6. صبي الخليط في صينية الكيك المجهزة ووزعي الزبدة المذوبة على الوجه. 7. في وعاء آخر اخلطي ملعقتين الطحين والسكر البني والقرفة جيدا ووزعي الخليط على وجه الكيك في الصينية. 8. أدخلي الكيك للفرن لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج واتركي الكيك ليبرد ثم قطعيه و قدميه. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضيرمربعات الكوكيز بالسكر والقرفة طريقة إعداد وتحضيركيك الشوفان بالقرفة والمكسرات دايت

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