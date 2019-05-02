طريقة تحضير كيك الكراميل والتفاح بالقرفة الشهية



مقادير

- السكر البني : ثلثان الكوب (للكيك)

- القرفة : ملعقتان صغيرتان (للكيك)

- الزبدة : كوب (بدرجة حرارة الغرفة، للكيك)

- سكر : كوب ونصف (أبيض، للكيك)

- البيض : 2 حبة (للكيك)

- الفانيليا : 3 ملاعق صغيرة (للكيك)

- طحين : 3 اكواب (لجميع الاستخدامات، للكيك)

- بيكنج بودر : 3 ملاعق صغيرة ونصف (للكيك)

- حليب : كوب (بدرجة حرارة الغرفة، للكيك)

- التفاح : 2 حبة (مقشر ومفروم فرما ناعما، للكيك)

- الزبدة : ربع كوب (غير مملحة، وبدرجة حرارة الغرفة، لكريمة زبدة القرفة)

- الفانيليا : ربع ملعقة صغيرة (لكريمة زبدة القرفة)

- القرفة : ملعقتان صغيرتان (لكريمة زبدة القرفة)

- سكر البودرة : كوب (لكريمة زبدة القرفة)

- كريما : ملعقتان كبيرتان (مخفوقة وثقيلة، لكريمة زبدة القرفة)

- كراميل : حسب الرغبة (ليرش بشكل خفيف، للتزيين)

طريقة تحضير

1. يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت ويتم إعداد قالبا خبز مستديرين بحجم 8 انش برذاذ الخبز رذاذ أو تغطيتهم بورق الخبز.

2. يمزج السكر البني والقرفة معا في وعاء ويتركا جانبا.

3. يخفق البيض والسكر معا في وعاء الخلاط حتى يصبح ناعم وكريمي. تخفق كل بيضة على حدة.

4. تتم إضافة مستخلص الفانيليا. بمجرد إزالة الوعاء من خلاط.

5. ينخل الدقيق ومسحوق الخبز معا في وعاء ثم يقلب في خليط الزبدة باليد. يمزج الحليب مع الخليط حتى يصبح ناعما.

6. يجب أن يكون لديك حوالي 6 أكواب من العجين. صبي كوب ونصف من الخليط (أو 1/4 من إجمالي الخليط) في أحد القوالب التي أعدت. تتم إضافة 1/4 التفاح و1/4 من خليط السكر البني. بخفة يضاف خليط التفاح إلى الخليط ويصب بلطف كوب ونصف آخران من الخليط فوق طبقة التفاح ثم ربع آخر من التفاح وخليط السكر البني خليط السكر. يضاف التفاح بخفة إلى الخليط.

7. يكرر الأمر مع ما تبقى من الخليط وخليط السكر البني / التفاح في القالب الآخر.

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8. تخبز في فرن محمى على حرارة حتى يخرج عود الأسنان من وسط الكعكة نظيفا، من 30 إلى 40 دقيقة.و عندما تصبح جاهزة تزين بقشدة القرفة.

9. تضاف الزبدة والفانيليا والقرفة والسكر البودرة وملعقة كبيرة من الكريمة الثقيلة في خلاط (يمكنك أيضاً الخلط باليد). وتخلط بشكل بطيء لدمج جميع المكونات. إذا بدا سميكا قومي بإضافة ما تبقى من الكريمة والخلط لمدة 1-2 دقائق أو حتى يبدو أخف وزنا وأكثر نفشا.

10. لتطبيق الكيك: توضع الطبقة الأولى من الكيك على ستاند كيك. ترش بما يصل إلى 3 ملاعق كبيرة من الكراميل. تغلف بطبقة السكر. (يجب أن تكون حوالي كوب) ثم توضع طبقة أخرى من الكيك فوقها ويكرر رش 3 ملاعق كبيرة من الكراميل. يجب أن يتم تقديم الكيك على الفور.

11. تحفظ في الثلاجة مغطاة لمدة تصل إلى 3 أيام.

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