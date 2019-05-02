طريقة تحضير كيكة القرفة بالزبيب

القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- طحين : 2 كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الزبدة : كوب (طرية)

- السكر البني : نصف كوب

- سكر : نصف كوب

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- حليب : نصف كوب

- زبيب : كوب (مجفف)

- سكر البودرة : 2 ملعقة كبيرة (للتزيين) طريقة تحضير 1. اخفقي الزبدة مع السكر البني والسكر الأبيض بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج هشاً وكريمياً. 2. أضيفي البيض والفانيلا والحليب واخفقي. 3. اخلطي الطحين مع الملح والقرفة والبيكنج باودر. 4. أضيفي خليط الطحين بالتناوب مع الحليب لخليط البيض والسكر والزبدة واخلطي حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط ناعماً. 5. أضيفي الزبيب وحركي المزيج. Advertisements 6. جهزي قالب كيك 9 انش وادهنيه بالزبدة ورشة طحين. 7. سخني الفرن على حرارة 170 درجة وأدخلي الكيك للفرن لمدة 40 - 45 دقيقة حتى ينضج. 8. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد مدة 15 دقيقة ثم ضعيه في طبق التقديم. 9. قبل التقديم رشي السكر البودرة على وجه الكيك وقطعيها وقدميها. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضيرمربعات الكوكيز بالسكر والقرفة طريقة إعداد وتحضيركيك الشوفان بالقرفة والمكسرات دايت

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