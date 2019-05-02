طريقة تحضير كيك القرفة بالكريمة

القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- خليط كيك الفانيلا الجاهزة : عبوة

- البيض : 3 حبات

- حليب : نصف كوب

- الماء : نصف كوب

- الزبدة : ربع كوب (مذابة)

- الزبدة : نصف كوب (مذوبة / مقادير الحشو)

- السكر البني : نصف كوب (مقادير الحشو)

- حليب مركز محلى : نصف كوب (مقادير الحشو)

- القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة / مقادير الحشو)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (مقادير الحشو)

- الجبن الكريمي : علبة (طري / للكريمة)

- الزبدة : ربع كوب (طرية / للكريمة)

- سكر البودرة : كوبان (للكريمة)

- حليب : 3 ملاعق كبيرة (سائل / للكريمة)

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة (للكريمة) طريقة تحضير 1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة وجهزي صينية كيك بحجم 9 انش وادهنيها بالزبدة وبطنيها بورق الزبدة. 2. اخفقي بالخفاقة الكهربائية خليط الكيك والبيض والحليب والماء والزبدة على سرعة متوسطة حتى تمتزج المكونات وصبي الخليط في الصينية المجهزة واخبزيها بالفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج واتركي الكيك حتى يبرد. 3. لتحضير الحشو: اخلطي السكر البني والزبدة والحليب المكثف المحلى والقرفة والفانيلا واتركيها جانبا. 4. بعد أن تبرد الكيكة قليلا اصنعي ثقوب بواسطة يد ملعقة خشبية في الكيك وصبي خليط الحشو في الثقوب وفوق الكيك واتركيها لتبرد في حرارة الغرفة. Advertisements 5. لتحضير الكريما: اخفقي الجبن الكريمي والزبدة حتى تمتزج وتصبح ناعمة. 6. أضيفي السكر وملعقة من الحليب واخلطي ثم أضيفي باقي الحليب والفانيلا مع الاستمرار بالخفق حتى تحصلي على كريمة طرية وناعمة. 7. وزعي الكريمة على وجه الكيك واتركيها بالثلاجة لحين التقديم ثم قطعيها وقدميها. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضيرمربعات الكوكيز بالسكر والقرفة طريقة إعداد وتحضيركيك الشوفان بالقرفة والمكسرات دايت

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