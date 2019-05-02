طريفة تحضير خضار مشوية لرجيم مثالي

القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- البطاطا : 5 حبات (مقطعة مكعبات)

- البصل : 1 حبة (كبيرة ومفرومة)

- مسحوق الكاري : 3 ملاعق صغيرة

- طحين : 2 ملعقة كبيرة

- الشطة : ملعقة كبيرة (اختياري)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الجزر : 3 حبات (مقطعة شرائح رفيعة)

- البازلاء : كوب (مجمدة)

- القرنبيط : كوب (مسلوق)

- مسحوق شوربة البصل : مغلف

- حليب جوز الهند : علبة

- الماء : كوب

- كزبرة خضراء : نصف حزمة (مفرومة)

طريقة تحضير 1. اسلقي البطاطا والبازيلا بالماء واتركيها تتصفى 2. قلبي مسحوق الكاري مع الطحين والشطة والفلفل الأسود في وعاء صغير، انثريها فوق والبطاطا والبازيلا، قلبي حتى تمتزج معها جيدا 3. ضعي البطاطا والبازيلا في قدر على النار مع ملعقة من زيت القلي وحركي قليلا 4. أضيفي شرائح الفلفل الأخضر والقرنبيط المسلوق ومسحوق شوربة البصل و حليب جوز الهند، قلبي حتى يتجانس الخليط 5. اغلقي القدر اتركيها على نار هادئة حتى يغلي، أضيفي الماء إذا جف السائل عن الخليط. Advertisements 6. أضيفي الجزر واتركيه على النار لمدة 30 دقيقة حتى تستوي 7. اسكبي الخضار في طبق التقديم وزينيها بالكزبرة 8. قدميه إلى جانب الأرز البسمتي قد يهمك ايضاً: الأرضي شوكي والبصل والكرفس ثلاثي مكافحة الأرق والقلق والخوف الثوم والبصل يساعدان على الحماية من أخطر أنواع السرطان

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