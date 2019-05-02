طريقة تحضير صينية البطاطس بالخضار الشهية والسهلة

القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- البطاطس : 6 pcs (مقشّرة ومقطّعة إلى مكعّبات)

- ملح : ملعقة صغيرة

- البصل : 1 pcs (مفرومة فرماً ناعماً)

- الفطر : كوب (طازج مفروم)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- كريمة : نصف كوب (حامضة)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ربع كوب

- جبنة بازميزان : ربع كوب (مبشورة)

- الجزر : 3 pcs (مفروم مكعبات)

- براعم الذرة : نصف كوب

- البازلاء : نصف كوب

طريقة تحضير 1. نضع البطاطس في قدر كبير على النار نغمرها بالماء ونضيف نصف ملعقة صغيرة من الملح حتى تغلي المكوّنات . 2. عند الغليان، نغطّي القدر ونطهو البطاطس لحوالى 15 دقيقة حتى تلين. 3. نصفي البطاطس ونهرسها في وعاء كبير 4. نذوب ملعقتين كبيرتين من الزبدة في قدرٍ على النار ثمّ نضيف البصل والفطرونقلب المكونات حتى تذبل 5. نضيف الذرة والبازيلا والجزر حتى تطرى ثم نضيف البطاطس،والكريمة الحامضة، الملح المتبقّي والفلفل و نحرك جيدا. Advertisements 6.نضع الخليط في صينية فرن، ونرش الجبنة عليه ونضيف ملعقة الزبدة المتبقية على الوجه. 7. ندخل الصينية في الفرن لحوالى 25 دقيقة على حرارة عالية. قد يهمك ايضاً: الأرضي شوكي والبصل والكرفس ثلاثي مكافحة الأرق والقلق والخوف الثوم والبصل يساعدان على الحماية من أخطر أنواع السرطان

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