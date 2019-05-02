طريقة تحضير خضار مشوية بخل البلسميك



مقادير

- البطاطا الحلوة : 1 حبة (مقطعة شرائح)

- الكوسا : 1 حبة (مقطعة دوائر / كبيرة الحجم)

- البصل : 1 حبة (مقطع جوانح)

- خل البلسمك : ملعقتان كبيرتان

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- العسل : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة صغيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- روزماري : ملعقة كبيرة (مجفف)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

طريقة تحضير

1. سخني شواية الفرن على حرارة متوسطة.

2. ضعي البطاطا والكوسا في طبقتين من ورق الأولمنيوم ثم ضعي فوفقهم شرائح البصل.

3. في وعاء اخلطي عصير الليمون والزيت و الخل البلسمي و العسل و الثوم ثم صبي المزيج على الخضار واخلطي حتى تتوزع على الخليط.

4. انثري الروزماري والملح والفلفل عليها وغطي المزيج بورق الأولمنيوم بحيث يغلفه بإحكام.

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5. ضعي المزيج المغلف في الشواية المحماة واتركيه بالفرن لمدة 40 دقيقة حتى تنضج الخضراوات.

6. قدميه ساخنا إلى جانب الدجاج أو اللحم أو الأرز.

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