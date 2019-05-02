القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- الجزر : 3 حبات

- البطاطس : 2 حبة (متوسطة الحجم)

- الكوسا : 2 حبة (كبيرة الحجم)

- الباذنجان : 1 حبة (كبير الحجم)

- طماطم : 3 حبات (مقشرة ومقطعة شرائح)

- البصل : 2 حبة (مقشر)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- أوريغانو : ملعقة صغيرة (مجفف)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة طريقة تحضير 1. قطعي البطاطس دون تقشير إلى دوائر. 2. قشري حبات الجزر وقطعيها دوائر. 3. قطعي حبات الكوسا والباذنجان دون تقشير إلى دوائر. 4. قطعي البصل إلى دوائر. Advertisements 5. صفي الخضار بصينية الفرن، ووزعي الأوريغانو على وجه الخضار مع الملح مع زيت الزيتون. 6. ضعي الصينية بالفرن لمدة 35 دقيقة على حرارة متوسطة وقدميها ساخنة إلى جانب الدجاج أو اللحم المشوي حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير شوربة الكوسا بالكاري طريقة إعداد وتحضير شوربة الكوسا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريفة تحضير خضار مشوية لرجيم مثالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.