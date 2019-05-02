شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من تدهور صحة جيل الألفية بمعدلات غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن جيل الألفية الثالثة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض بمعدلات غير مسبوقة، مع ارتفاع معدلات الاكتئاب وفرط النشاط وإساءة استخدام المواد ومرض السكرى من النوع 2 ومرض كرون والحالات المزمنة الأخرى.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية حذر مؤلفو التقرير من أن مجتمع الرعاية الصحية يحتاج إلى أن يدرك أن جيل الألفية يواجه مخاوف صحية كبيرة، وربما غير مسبوقة قد تكلفهم سنوات من العمر وتكلف الاقتصاد الأمريكى وإنتاجيته.

وأشار الباحثون إلى أن الأمريكيين يواجهون عددا من الأزمات الصحية، مثل وباء السمنة، وباء المواد الأفيونية، وباء الأمراض العقلية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات ملايين من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و36 عام 2017 - لحساب النتيجة الصحية الإجمالية للجيل (الذى يشمل 73 مليون أمريكى فى المجموع).

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ووجد الباحثون أن جيل الألفية الأكبر سناً الذين تتراوح أعمارهم بين 34 و36 عامًا، لديهم معدلات أعلى لجميع الأمراض الأكثر شيوعًا، وذلك على الرغم من أن 83% من جيل الألفية يعتقدون أنهم فى صحة "جيدة" أو "ممتازة".

وأظهرت الدراسة الجديدة أن لدى جيل الألفية معدلات اكتئاب أعلى بنسبة 18% مقارنة بأسلافهم من الأجيال، وفقًا للدراسة الجديدة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات اضطراب تعاطى المخدرات بنسبة 12%.

ويعد مرض كرون والتهاب القولون التقرحى أكثر شيوعًا بنسبة 15% بين الأجيال الحديثة.

يجب أن يكون ظهور مرض الأمعاء الالتهابى مصدر قلق للمسئولين عن الصحة، حيث إنه يشكل خطرًا كبيرًا على سرطان القولون والمستقيم، الذى يصيب الأمريكيين أكثر فأكثر فى سن أصغر، وذلك مع استمرار وباء السمنة فى السيطرة على الولايات المتحدة، فقد كان مرض السكرى من النوع الثانى أكثر شيوعًا، حيث كان يصيب 4.1 من كل 100 ألف.