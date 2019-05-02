شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالبندق فى رمضان لتقوية المناعة والحفاظ على صحة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البندق يعد من أشهر وأشهى أنواع المكسرات على الإطلاق، فتناوله يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، وعند اقتراب شهر رمضان المبارك، يكثر تناول وشراء المكسرات، وخلال هذا التقرير سنتعرف على فوائد تناول البندق، وفقا لموقع "healthline".

فوائد البندق:

- يقلل فرص الإصابة بمرض السرطان، وذلك يرجع لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة، وأهمها مضادات الأكسدة.

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- يحد من الإصابة بأمراض القلب فتناوله يقلل هذه الفرص بشكل كبير.

- يحد من ظهور التجاعيد فى البشرة، ويحافظ على نضارتها وظهورها فى أزهى الصور.

- نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف فهذا يجعله من الأطعمة المهمة لصحة المعدة والأمعاء، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير فى تحسين مستوى الهضم، والحد من الإصابة بالإمساك أو عسر الهضم.

- من أهم المكسرات التى تساهم فى الحد من ارتفاع نسبة السكر فى الدم، ولذا تناوله مهم.

- يعمل على تقوية الجهاز المناعى للجسم، ومكافحة الإصابة بالأمراض المعدية، وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.