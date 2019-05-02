شكرا لقرائتكم خبر عن فائدة جديدة لعين الجمل.. تساعد فى خفض ضغط الدم لهذه الحالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن تناول عين الجمل قد يساعد فى خفض ضغط الدم لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalXpress" فحص الباحثون آثار استبدال بعض الدهون المشبعة فى وجبات المشاركين بعين الجمل.

ووجد الباحثون أنه عندما يتناول المشاركون "عين الجمل" يوميًا مع كميات أقل من الدهون المشبعة، فإنهم يحصلون على انخفاض فى ضغط الدم المركزى.

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ووفقا للباحثين يعرف الضغط المركزى بالضغط الذى يمارس على الأعضاء مثل القلب.

وقال "بينى كريس إثرتون"، أستاذ التغذية المتميز فى ولاية بنسلفانيا، إن الدراسة تشير إلى أن انخفاض الضغط المركزى بواسطة عين الجمل أو "الجوز"، يترتب عليه انخفاض خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية ​​أيضًا.

وقال كريس إثرتون "عندما يتناول المشاركون عين الجمل فقد رأوا فوائد أكبر من استهلاكهم لنظام غذائى مشابه، لذلك يبدو أن هناك شيئًا إضافيًا فى عين الجمل مفيدًا - ربما مركباته النشطة بيولوجيًا، وربما الألياف، وربما شىء آخر".

وأوضحت الدكتورة "أليسا تيندال" فى مختبر الدكتور كريس إثرون: "يحتوى عين الجمل على حمض ألفا لينولينيك - ALA - وهو أوميجا 3 النباتية وهذا يؤثر إيجابيا على ضغط الدم".