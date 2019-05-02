شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب قد لا تعرفيها لطفح الحفاض عند طفلك منها المضاد الحيوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جميع الأطفال الرضع يصابون بطفح الحفاض، فإذا لاحظت أن بشرة طفلك تبدو حمراء وملتهبة، فمن المحتمل أن يكون مصابا بطفح الحفاض، وهذا يمكن أن يؤثر على الأعضاء التناسلية والفخذين الداخليين، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب طفح الحفاض التى قد لا تعرفها الأم، بحسب ما ذكر موقع net doctor.



الطفح الجلدى

ما طفح الحفاض؟

يحدث طفح الحفاض عندما يظهر احمرار أو تورم أو بقع أسفل الفخذين والأعضاء التناسلية ويحدث الطفح عندما يتطور الألم والالتهاب فى الجلد الذى يتصل بحفاض الأطفال.

أسباب طفح الحفاض

هناك العديد من الأسباب المحتملة لطفح الحفاض، وتشمل هذه الأسباب..

- اتصال الجلد لفترة طويلة مع البول والبراز، حيث يحتوى البول على الأمونيا ويحتوى البراز على إنزيمات هضمية، وكلاهما يمكن أن يهيج جلد الطفل إذا كان ملامساً له لفترة طويلة.

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- الحفاض غير المناسب، أو الحفاض الذى لا يناسب حجم طفلك أو جلده، ما يؤدى إلى إضعاف الحاجز ويسمح لمزيد من التهيج والاحمرار.

- عدم تغيير الحفاض لطفلك كثيرا، حتى الحفاظات شديدة الامتصاص ستبقى البول والبراز بالقرب من جلد طفلك.

- استخدام الصابون والمنظفات المعطرة على جلد طفلك، وتشمل هذه المنتجات مناديل الأطفال، مرطبات الأطفال ومنتجات الاستحمام.

- المناديل المبللة: إن استخدام مناديل تحتوى على الكحول أثناء روتين العناية بالبشرة لطفلك يمكن أن يؤدى إلى طفح الحفاض.

- المضادات الحيوية إذا كان طفلك مريضاً واستخدم المضادات الحيوية مؤخرًا، فسيكون أكثر عرضة إلى تهيج جلده ويؤدى إلى طفح الحفاض.