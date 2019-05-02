جراح تجميل يؤكد أن إزالة الوشم بالليزر آمنة وليس لها أي أضرار

أكد الدكتور صابر عبد المقصود استشاري جراحة التجميل ونحت القوام والعيوب الخلقية للأطفال، أن تقنية إزالة الوشم بالليزر هي من أحدث التقنيات المستخدمة لإزالة، رسومات الوشم أو ما يسمى بالتاتو، وتاتو الحواجب والمكياج الدائم، مشيرا إلى أنه يتم فيها استخدام أشعة الليزر القوية والتي تتمتع بقدرة على تفتيت جزيئات الصبغة المستخدمة في الوشم سواء كانت سوداء أو ملونة، دائمة أو مؤقتة.

وأوضح عبدالمقصود، أن إزالة الوشم، يتم على عدة جلسات يحدد عددها طبيب التجميل وغالباً ما تكون جلستين إلى أربعة جلسات ولكنها يمكن أن تزيد عن ذلك، ويجب الآخذ شفي الاعتبار مساحة الجلد المراد علاجها، ومدى عمق الوشم، فكلما كان أعمق احتاج عدد أكبر من الجلسات، وأيضاً لون الصبغة المستخدمة في الوشم ونوعها.

وأكد الدكتور صابر عبد المقصود، أن تقنية إزالة الوشم بالليزر لا تسبب الألم الشديد، ويمكن فقط الشعور ببعض الوخز أو الحرارة بالجلد، لذلك لا يستخدم المخدر في العادة قبل الإجراء، مشيرا إلى أن الطبيب يقوم باستخدام جهاز أشعة الليزر، ويظهر الضوء المجمع القوي على هيئة نبضات متتالية، تسلط على الوشم جزء يلي الآخر، حتى الانتهاء من مساحة الجلد كلها وبعد الانتهاء من الإجراء تستخدم الكمادات الباردة الجافة أو كيس من الثلج لتقليل الشعور بالحرارة.

ونوه بأن النتائج الأولية تظهر مباشرة بعد الجلسة فتجد أن لون الوشم أصبح فاتحاً عن ذي قبل، ويستمر في ذلك حتى يتلاشى تماماً بعد الانتهاء من الجلسات كلها.image.png

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